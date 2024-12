La Fiera confirma la renovación del central argentino Adonis Frías

León, Guanajuato.- Semanas atrás, el discurso de Adonis Frías en redes sociales era de disfrutar el último año que le quedaba de contrato con el Club León, sin embargo, ahora el defensor argentino se encuentra listo para echar raíces en el Bajío, esto tras confirmarse su renovación con la escuadra esmeralda.

“Muy feliz, era algo que estaba buscando, obviamente sin el mejor rendimiento de uno no hubiera sido posible, así que nada, muy agradecido al club, a la dirigencia, a los compañeros, a mi familia, a los técnicos que tuve en este proceso que me hicieron crecer mucho y muy feliz”, señaló Frías en un video publicado por la institución verdiblanca.

Fue a inicios de 2023 cuando el pampero llegó a la “guarida” procedente del balompié de su país, donde militaba con Defensa y Justicia. Como panza verde, ha disputado un total de 70 compromisos oficiales entre Liga MX, Leagues Cup, Liga de Campeones de la CONCACAF y Mundial de Clubes, incluso ya sabe lo que es levantar un título con La Fiera después de conquistar la Concachampions 2023 bajó las órdenes de Nicolás Larcamón y ha conseguido tres anotaciones, una de esas clave frente a Tigres y que les dio el pase a los leoneses a la gran final del certamen regional.

Frías aseguró que recalar en León “me ha hecho crecer como persona, como jugador, ahora soy una persona mucho más madura de la que llegó, así que siempre voy a estar agradecido porque me abrió las puertas saliendo de Argentina y la verdad que no fue algo erróneo porque me encuentro muy feliz aquí”.

Un duro semestre

En sus primeros tres torneos con los verdes, el central sudamericano fue un indiscutido dentro de las formaciones iniciales de Larcamón y Jorge Bava; de hecho, en todas esas campañas anduvo por arriba de los mil minutos de participación. Pero la historia cambió de manera radical en el Apertura 2024, toda vez que fue aquejado de un complejo problema de salud que le vino tras la incursión en la Leagues Cup.

Tuvieron que pasar tres meses para que Adonis Frías regresara a la canchas y lo hizo como contención, dejando un poco de lado su posición habitual, colaborando así con las necesidades inmediatas del equipo y demostrando su profesionalismo.

“Hoy en día tengo un rol en el equipo que lo estaba buscando hace tiempo, me siento muy agusto y ojalá que podamos seguir creciendo y logrando objetivos. Tenemos claro que hay que ir por todo, hay equipo y afición para lograrlo, así que nos vamos a prepararnos de gran manera para ir por todo el año que viene”, aseveró el sudamericano.

En números