Admite Santiago Colombatto que a La Fiera le urge retomar confianza

Para Santiago Colombatto, el choque de este martes ante Guastatoya por la Concachampions es la oportunidad perfecta para que La Fiera retome confianza, luego de una gris actuación el sábado pasado contra Chivas.

“El equipo está bien, venimos de ganar un juego importante con un rival difícil y seguro que eso nos dará ánimo, ahora toca otro partido complicado como lo fue allá (Guatemala) y si bien sacamos dos goles de diferencia será difícil porque al igual que nosotros el rival también quiere pasar de ronda, entonces sabemos de la importancia que tiene este campeonato, ellos vendrán a matar o morir y nosotros debemos mejorar porque ante Chivas la verdad que no nos fue bien”, dijo el argentino.

Deportes Buena actuación del golfista Emilio González en el Estrella de Mar Open

Con una ventaja que parece definitiva y un calendario bastante apretado, el momento se presta para que Ariel Holan realice una que otra modificación, sin embargo, Colombatto aseguró que de momento el equipo luce bien en el aspecto físico.

“En la medida de que van pasando los partidos lo físico te va pasando factura, pero por ahora bien, mentalmente igual, el equipo como lo dije está bien, acá sabemos lo que nos jugamos, lo que podemos lograr y pueden más las ganas enormes que tenemos de trascender en este torneo internacional”.

El centrocampista verdiblanco agregó que “el profe al final decidirá quien juega, pero la continuidad de partidos también te hace ganar en confianza y ponerte en ritmo, sabemos que se vienen muchos juegos y como siempre digo, este club y este equipo está por delante de cualquier nombre y todos estamos a disposición para tirar hacia adelante”.

Mena sigue fuera

No hay novedades con el “Ángel del Gol”. León entrenó este lunes por la mañana en las instalaciones de La Esmeralda y nuevamente, Ángel Mena fue el único que hizo diferenciado. El panorama con el ecuatoriano está claro, no se le va a arriesgar en una eliminatoria que parece resuelta, por lo que su regreso a las canchas aún no se dará.