Ademeba Guanajuato organiza Torneo de Baloncesto 3x3

León, Guanajuato.- Para dar impulso al baloncesto y proyectar el talento local, la Ademeba Guanajuato organiza en León la primera edición de la Copa 3 Times 3, certamen a desarrollarse en la modalidad de 3x3.

Dicha cita para el deporte ráfaga se desarrollará los días 23, 24 y 25 de septiembre teniendo como sede el auditorio de basquetbol Arturo "Mano Santa’" Guerrero en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez.

Este torneo sirve como estrategia para detectar prospectos que pudieran sumarse a los selectivos municipales y equipos formativos de Ademeba Guanajuato ya que la convocatoria está abierta en la rama varonil y femenil en las categorías sub 11 (2011-2012), sub 13 (2009-2010) y sub 15 (2007-2008).

De igual forma podrán registrarse conjuntos juveniles y de mayores en las clasificaciones sub 18 (2005-2006), sub 23 (2000-2004) y élite para nacidos en 1999 y mayores.

El registro de los equipos está limitado a un máximo de cuatro integrantes y mínimo tres, para planificación y sorteo de la fase regular la junta técnica está programada para el 13 de septiembre. Para solicitar la inscripción o información, Ademeba Guanajuato dispone de los contactos 477 724 37 09 y 477 528 80 43.

La Copa 3 Times 3 es clasificatorio a otro torneo estatal de la especialidad, el campeón y subcampeón tendrán su boleto a la fase regional en la que también participarán equipos de Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del Rincón y Silao.