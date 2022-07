ADEMEBA Guanajuato inicia concentración de selectivos leoneses

León, Guanajuato.- Pensando en el nuevo ciclo deportivo, ADEMEBA Guanajuato inició una serie de concentraciones con selectivos varoniles en León para entrenar a los prospectos que puedan acudir a diversos torneos de baloncesto en el país.

Iniciando este nuevo proyecto, la ADEMEBA Guanajuato llevó a cabo su primera concentración con 70 jugadores leoneses las categorías convocadas fueron sub 18 (2005-2006) y sub 16 (2007, 2008).

El entrenamiento tuvo duración de dos horas y se desarrolló en las canchas del Macrocentro León 1, las prácticas estuvieron a cargo del head coach José García Neri.

“Estamos haciendo las cosas diferente, esta concentración se hizo con miras a los Juegos Nacionales CONADE de 2023 y eventos nacionales que se tienen para el segundo semestre del año, hay programados cuatro nacionales de ADEMEBA, vamos a trabajar para ello, todos los asistentes fueron de León y de ahí vamos a ir sacando los selectivos”, expuso José García para El Sol de León.

Sobre la importancia que tiene iniciar prácticas con meses de antelación dijo: “Hay mucho material, hay muchos muchachos muy buenos, entonces trabajamos en conjunto para que como entrenadores tengamos lo mejor de lo mejor y cuando lleguen los eventos se acuda con un gran nivel de juego”.

Las concentraciones serán semanales y se mantienen abiertas para recibir más prospectos categoría 2009 y 2004. Además de los Nacionales CONADE 2023, la agenda tiene torneos nacionales varoniles y femeniles en los próximos seis meses.

El certamen más próximo será el Nacional Sub 17 femenil a realizarse del 20 al 24 de julio en Pachuca, Hidalgo. El varonil sub 17 será en septiembre en Nuevo León. Otras divisiones son la sub 14 en la que ambas ramas compiten en septiembre, luego la sub 13 se disputa en octubre y noviembre para las ramas femenil y varonil, respectivamente.

