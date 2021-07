Adelanta técnico de La Fiera posible salida de Joel Campbell a Monterrey

León, Guanajuato.-- Ariel Holan lo acepta, Joel Campbell tiene pie y medio en Rayados de Monterrey, de tal forma que el futbolista tico prácticamente ya no se cuenta en la “guarida”.

“Joel tiene una posibilidad, no sé si ya está concretada o no, pero es una posibilidad muy cierta y firme, creo que es un jugador importante, un jugador de selección y por suerte tenemos alternativas y contamos con jugadores que de igual manera lo pueden hacer muy bien en la posición donde Joel se desempeña, así que si es bueno para Joel y es bueno para el club y hay alternativas yo no tengo nada que decir al respecto”, apuntó el timonel de La Fiera.

Con la salida de Campbell, León quedaría completo en su nómina de foráneos, así que Holan y la directiva esmeralda ya no contemplarían realizar otro ajuste en el plantel.

“Tenemos a Elías (Hernández) y a Mena por la derecha, por izquierda vino Omar (Fernández) y esta Meneses, en principio con la salida de Joel no tenemos previsto incorporar algún otro futbolista, estamos muy conformes con el plantel y también están entrando Muñiz y Uribe que son juveniles, son gente que juega por fuera y con todo eso no pensamos en alguien más por ahora”.

CUENTA CON MENA

El estratega argentino fue claro al manifestar que Ángel Mena es una pieza clave en su proyecto y si bien al volante ecuatoriano solo le restan seis meses más de contrato, Holan no duda en que muy pronto jugador y club lleguen a un acuerdo para renovar.

“De Mena no tengo conocimiento de que no vaya a estar con nosotros, no sé cómo son los tiempos acá en México, pero tiene seis meses más de contrato y en esos meses puede platicar, cuando el venga seguramente seguirá conversando con los directivos, yo lógicamente lo cuento en el plantel”.

Y en este mismo sentido, el “domador” agregó que “Ángel tiene muchísima experiencia, es un futbolista que valoro mucho, creo que el plantel hasta aquí está bien conformado, pero luego en el futbol es difícil hacer futurologías, como dije hay situaciones donde pueden ser buenas para el jugador, para el club y si nosotros tenemos alternativas no hay nada que decir, pero por ahora estamos bien para hacer un buen semestre”.