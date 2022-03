Adán Ramírez listo para su debut en el muay thai profesional

León, Guanajuato.-Llegó el momento de saltar al profesionalismo para el artemarcialista leonés Adán ‘El León’ Ramírez, cuyo debut en el muay thai de paga ya tiene fecha.

Curtido desde hace casi 10 años en el también llamado boxing tailandés, Adán Ramírez ahora apunta a su debut profesional, esto el próximo 4 de marzo en una función nombrada “Fighter Dark III” y que es organizada por la empresa X3M Magazine.

La presentación del ‘León’ Ramírez será en la Arena Demonio Blanco de Puerto Vallarta, su rival es el jalisciense Damián García, quien ostenta algunas batallas en el profesionalismo.

“Ante el próximo compromiso, me siento muy feliz y agradecido con Dios, mi maestro y conmigo mismo, ya que no ha sido nada fácil seguir este camino, aún así no me he dado por vencido, pese a las adversidades y los resultados no tan favorables en apariencia, pero que al final todo suma y da más experiencia” comentó Adán Ramírez para El Sol de León.

Según la clasificación de la Federación Mexicana de Muay Thai, el representante de la ciudad zapatera es un peleador de clase A ya que ostenta 13 combates de los que ha ganado siete y perdido seis.

Adán Ramírez es integrante del sistema Fortaleza Muay Thai que encabeza el peleador Noe Campos. De igual forma dirige la academia Leones MT en la que inicia y entrena a jóvenes en este arte marcial originario de Tailandia.