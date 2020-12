Acuden leoneses a Copa Bajío

León, Guanajuato.- La ciudad cuerera abres sus puertas a decenas de equipos de categorías juveniles e infantiles que buscan la gloria en la cuarta edición de la Copa Bajío.





Este certamen regional se llevará a cabo del 16 a 20 de diciembre y reúne a más de 100 jugadores de categorías sub 11, sub 23 sub 15, sub17 y femenil. Para esta edición las acciones se desarrollarán en una cancha privada.

León será la sede, aunque también acuden otros municipios de Guanajuato, de igual forma acuden otras entidades como Colima, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, entre otras.

La casa será defendida por Leones Blancos, plantilla que busca revalidad el título en la categoría sub 11, por su parte Gud Amigos de Guanajuato Capital, también levanta la mano para revalidar su monarquía en la división sub 17. Otro equipo leonés presente será Furia Verde.

Siendo una competición que reúne a jugadores provenientes rincones del país, algunas franquicias profesionales acudirán para buscar talento mediante sus visores, algunos buscadores de talento confirmados son Felipe García de Cruz Azul, Leonardo Rodríguez de Pachuca, Jesús Robles de Chivas y más

Otras instituciones que acudirán son Club León, Atlas, Querétaro, Pumas, Necaxa, Monterrey, América, Cruz Azul y Tigres.