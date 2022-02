Acuden leones a clasificatorio para Panamericano de Bádminton

León, Guanajuato.- Con presencia constante en el marco internacional, el bádminton leonés acude con seis atletas al Campeonato Nacional de la disciplina, certamen que otorgará plazas al Panamericano Junior de República Dominicana 2022.

El certamen juvenil de este deporte de raqueta se llevará a cabo del 4 al 6 de febrero en Guadalajara, Jalisco. Las categorías participantes son sub 19, sub 17 y sub 15.

De tierras zapateras a la Perla Tapatía partió un representativo conformado por Jesús Aldair Ayala Martínez, Edgar Estrada Soto, Viviana Hernández Valdez, Ricardo Campos León, Victoria Flores Aranda y Montserrat García Zanela, además del entrenador Bernardo Monreal Pacheco.

Para el coach Monreal, el objetivo es reafirmar la condición del bádminton leonés como potencia a nivel nacional ya que cada año se ha logrado la clasificación de atletas al Panamericano Junior.

“Siempre hemos calificado a este evento (Panamericano), hemos llevado de uno a cuatro atletas, de hecho, en este grupo tenemos varios que ya han competido fuera del país, Montserrat (Soto) ha participado en categorías pequeñas; sub 11 y sub 13, Aldair (Ayala) en 2019 fue bronce en Brasil. Otros que han calificado son Edgar (Estrada) y Viviana (Hernández) que fueron a Toronto 2017, hemos tenido muy buenos resultados”, comentó el coach Bernardo Monreal para El Sol de León.

Para el nacional están en juego cuatro plazas para singles, dos en dobles mixtos y dos para dobles varonil y femenil. En esta justa los pronósticos de obtener presea son altos, ya que algunos de los badmintonistas leoneses ya han sido medallistas.

A esta camada se suma Regina Campos León que también acudirá al Nacional de las categorías sub 13 y sub 11 a disputarse a fin de mes en Morelos. Por su parte el Panamericano Junior de República Dominicana está programado del 14 al 16 de julio.

En León el bádminton está disponible en la Escuela de Inicio de la unidad deportiva Antonio ‘Tota’ Carbajal, actualmente suma alrededor de 25 alumnos. Los entrenamientos se realizan de lunes a viernes de las 17:00 a las 20:00 horas.

Selección leonesa de bádminton

Nombre Categoría

Jesús Aldair Ayala Martínez Sub 19

Victoria Flores Aranda Sub 19

Montserrat García Zanela Sub 19





Edgar Estrada Soto Sub17

Viviana Hernández Valdez Sub 17

Ricardo Campos León Sub 17