Acepta Nailea Vidrio que Las Fieras tardaron en reaccionar

Tres procesos diferentes en sólo dos torneos han hecho que Las Fieras batallen demasiado para acoplarse de forma definitiva a un sistema.

Entre 2020 y este año, el conjunto esmeralda ha visto el trabajo de Everaldo Begines, Chava Bravo y ahora Scarlett Anaya, quien a final de cuentas pagó caro el derecho de piso con una temporada de regular a mala según las estadísticas.

“Todo ha sido muy diferente porque veníamos de otros procesos, si nos costó el tema de la adaptación, pienso que nos adaptamos ya tarde, pero así es la vida y el futbol, lo bueno para el grupo es que reaccionamos y hemos ido aprendiendo de los errores que hemos cometido”, señaló la mediocampista Nailea Vidrio.

Y luego de cumplir dos campañas con León, la ex de las Tuzas del Pachuca destacó que “estoy muy agradecida con todos los entrenadores que me han tocado, a todos siempre les respondí en la cancha, en los entrenamientos y muy feliz por todo lo que he logrado en el club, he tenido la oportunidad de marcar goles, obvio en lo colectivo nadie quería estos resultados, pero confiamos en que jugaremos mejor y los resultados van a llegar”.

Vidrio ha participado en 22 compromisos, nueve de ellos como titular y ha convertido dos anotaciones, superando con creces lo hecho durante seis torneos en la Bella Airosa.

Las verdiblancas darán cerrojazo al Guard1anes 2021 visitando el próximo domingo al sotanero FC Juárez, en lo que será su primera actuación en el antiguo paso del norte.

“Bravas es un equipo bastante incomodo, le ganó a Monterrey a mitad del torneo, pero nosotras estamos enfocadas, no viendo tanto por ellas, sino por nosotras, así que vamos por el resultado y a cerrar este torneo de la mejor forma posible”, concluyó Nailea.

