Acepta Fernando Navarro que su regreso con León aún debe esperar

León, Guanajuato.- Ni esta, ni la que viene y ni la que sigue, Fernando Navarro reconoció que todavía no se encuentra apto para volver a las canchas y de momento su única prioridad es completar al cien su proceso de rehabilitación, luego de que se han cumplido casi cinco meses de su operación de rodilla.

Ya casi!!! pic.twitter.com/wSOeEFXZlP — Fernando Navarro (@5FerNavarro) September 7, 2021

“No tengo que apresurar el regreso, el equipo va bien y lo mejor para mi carrera y mi salud es que vaya con los tiempos de recuperación que se estipularon desde un inicio, es cierto que me siento bien, no tengo dolor, pero no hay que precipitar nada, así que ni Tigres, ni el que sigue, aún no estoy contemplado para jugar”, manifestó el lateral de La Fiera.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Anuncia La Fiera compromisos amistosos en Estados Unidos

Hablar de un tiempo tentativo para su retorno tampoco es opción ya que “esto es de como me vaya sintiendo semana a semana, desde un inicio me dijeron que eran seis meses, llevo cuatro meses y medio, entonces no hay fecha tentativa, vamos viendo que la rodilla no se inflame, afortunadamente eso no ha pasado y espero que todo siga bien”.

Por lo pronto, “Navarrito” ha regresado a entrenar con el grupo, sin que eso signifique que se meta de lleno a todos los ejercicios. El siguiente paso es el acondicionamiento físico y empezar a tocar de nuevo la pelota.

JUEGA DONDE LO PONGAN

Así como en su momento lo dijo bajo las órdenes de Nacho Ambriz, ahora con el argentino Ariel Holan en el banco, “Fer” Navarro reiteró que entre más adelante lo pongan mejor para él, sin embargo, tampoco tiene inconveniente alguno si el “domador” decide mantenerlo en la línea defensiva.

“Entre más arriba juegue me siento más cómodo, pero si es de lateral como lo he venido haciendo los últimos años yo voy a seguir dando el cien, donde me pongan o donde el equipo lo necesite voy a jugar, yo estoy a disposición del técnico, desde luego uno tiene posiciones donde siente que puede rendir más, pero es decisión del entrenador y lo importante es que el equipo mantenga el buen camino”.

Finalmente, el oriundo de la capital del país señaló que la jerarquía no en todos los casos ayuda para retomar la titularidad y es que al final “la posición se pierde cuando no estás en los entrenamientos o en los partidos, la jerarquía te puede dar algunos puntos a favor para ser considerado, pero si al final no demuestro que quiero ser titular, ni la jerarquía o la experiencia me van a ayudar”, aseveró.

En Números…