Academias crean la nueva Súper Liga AUFF

La de gajos está por rodar en un nuevo circuito local que surge para darle mayor auge a la formación y fogueo del talento infantil y juvenil en León, se trata de la Súper Liga AUFF que nace gracias a la unión de varias academias formativas.

La nueva liga surge gracias a la agrupación denominada Academias Unidas para el Futbol Formativo (AUFF), esta organización a su vez se conforma por diversas escuelas locales que unen esfuerzos para gestionar un certamen que incentive la proyección de infantes y jóvenes futbolistas.

Entre las organizaciones fundadoras de la nueva Súper Liga AUFF están la Academia Guerreros León, Leones Blancos Ceforfut, Impetus Soccer, Centro de Formación Macías, Ramillete FC y Cuereros León FC.

El torneo debut inicia el próximo 3 de septiembre teniendo como sede a la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez. Las categorías participantes son ocho: Sub 18 (2004-2005), sub 16 (2006-2007), sub 14 (2008-2009), sub 12 (2010-2011), sub 10 (2012-2013), sub 8 (2014-2015) y sub 6 (2016-2017), además de la femenil libre.

A la par de los campeonatos de futbol, otros proyectos a desarrollar son la convocatoria de visorias exclusivas para los equipos participantes y la formación de selectivos para acudir a torneos regionales o nacionales.

De igual manera está previsto la realización de cursos o clínicas de capacitación para directores técnicos, entrenadores y preparadores físicos. Por otro lado, el desarrollo de cada torneo podrá seguirse por medio de una plataforma digital.