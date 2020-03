Acabó el Rally México para el intrépido Ken Block

De hola y adiós, así fue el paso del estadounidense Ken Block por el Rally Guanajuato México 2020.

El ídolo de los X-Games ni siquiera logró completar una especial de terracería, cuando su Ford Escort Cosworth comenzó a experimentar problemas de temperatura, esto debido a los diferentes ajustes que se le tuvieron que realizar para poder cumplir con los lineamientos del WRC y la Federación Internacional de Automovilismo.

De inmediato, el auto fue remolcado hasta el Parque de Servicio en la ciudad de León, por varios minutos su grupo de mecánicos buscó resolver el problema, pero no hubo buenas noticias que compartir y con esto quedaba consumado el retiro del californiano, que ocho años después, estaba de vuelta en las terracerías guanajuatenses.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Lappi queda fuera de Rally México por incendio en su carro

Block no pudo compartir nada con respecto a su salida del evento, atendiendo las medidas preventivas relacionadas con el Coronavirus y en donde se les prohibió a los pilotos no brindar entrevistas, ni conferencias de prensa; además, lamentó no poder tener contacto con sus seguidores en México.

“Desafortunadamente, con el brote de COVID-19 en todo el mundo y con la cancelación de muchas carreras y eventos, la gerencia de nuestro equipo ha ordenado que Alex (Gelsomino) y yo limitemos las interacciones con los medios y fanáticos este fin de semana”, expresó Block a través de sus redes sociales, para posteriormente levantar por completo su hospitality del Hoonigan Racing Division.