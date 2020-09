‘Abogador Pateador’, amante del deporte e indomable de la cancha

León, Guanajuato.-- Para muchos, el futbol americano y el soccer son dos disciplinas muy diferentes, estos polos opuestos, tienen una conexión en Jorge León, que siguiendo a sus sueños ha jugado en ambas disciplinas a nivel profesional.

De profesión es abogado especialista en Derechos de Autor, carrera que desempeña con dones camaleónicos ya que al igual que toma la Constitución, toma el ovoide y la de gajos para jugar futbol y americano, en esta última disciplina busca llegar a la NFL a sus más de 40 años.

“Siempre he soñado con ser pateador de la NFL, estoy trabajando por lograrlo, con cuarenta años es difícil sacudirte las críticas, desde hace 10 años he intentado ser pateador. Buscando una oportunidad Mandé 200 emails y únicamente me respondió Mike Hollis de Jacksonville”, comentó Jorge León.

La puerta al emparrillado se abrió con los Jacksonville Sharks de la National Arena League, cuando Jorge León ya entrenaba en la Unión Americana se vino la pandemia de Covid-19 y la NAL suspendió su temporada 2020.

Esta oportunidad no será la primera incursión del Abogado Pateador en el americano, en México militó con Eagles y Raptors en la Liga de Futbol Americano y con Titanes CDMX de la Liga de Futbol Americano de México.

A su abanico de ocupaciones, se vino una oportunidad para volver al futbol profesional con la franquicia de Atlético Capitalino, próxima a debutar en la nueva Liga de Balompié Mexicano.

“Pareciera que son dos cosas distintas, pero no hay nada que te detenga cuando se tiene el sueño y la voluntad. Anteriormente jugué en Atlante y Necaxa, ahora tengo una oportunidad para jugar con Atlético Capitalino, el profe Lalo Bacas me dio la confianza y se logró un contrato de ocho meses, será una temporada larga y daré lo mejor”, agregó.

La LBM iniciará su primera campaña el próximo 16 octubre, Jorge León tiene firmado su contrato con la escuadra que tendrá su casa en el Estadio Jesús Martínez Palillo.

“Sueño con ser ese primer mexicano en jugador profesional dos deportes distintos, me siento agradecido con estas oportunidades de la vida, siempre entreno pateo”.

SIGUE TU SUEÑO

En su personaje de ‘Abogado Pateador’ ha reventado las redes sociales mediante videos con retos de técnica de pateo, además de abordar el tema del desarrollo personal y la motivación siendo el tema principal ‘Sigue tu Sueño’.

Gracias a su labor como ‘influencer’ deportivo ha podido conocer a grandes personalidades como Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Rafael Márquez, entre otros.