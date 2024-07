Abejas tuvo a la “MVP” mexicana de la LNBP Femenil en Dana Soto

León, Gto.- En una temporada donde el éxito colectivo volvió a brillar por su ausencia, al menos en el plano individual, las Abejas de León tuvieron la satisfacción de ver a Dana Soto ser designada como la “Mejor Jugadora Mexicana” de la temporada 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil.

La hidrocálida se acreditó el título de MVP tras ser una de las piezas clave en el esquema del coach Oscar “El Diablo” Castellanos, además de ser una de las basquetbolistas tricolores con más exposición sobre la duela en una campaña en la que se abrieron las puertas a más extranjeras.

Soto disputó un total de 16 encuentros, contabilizó 289 minutos en los que registró 133 unidades, 25 rebotes, ocho ofensivos y 17 defensivos, además de aportar 19 asistencias y 11 robos de balón. Por partido, sus promedios fueron de 8.3 puntos, 1.6 tablas y 1.2 asistencias.

Su mejor duelo fue el de la séptima jornada ante Fuerza Regia, donde vio acción en 29 minutos, consiguió 16 unidades, asestó tres triples de nueve intentos, así como cuatro rebotes y un robo. Hay que destacar que, hasta en seis oportunidades, pudo rebasar la barrera del doble dígito de puntos y solo en dos choques se fue en blanco, el del 18 de mayo contra Freseras de Irapuato y en el último de la serie con Halcones de Xalapa.

Desafortunadamente, en lo grupal no hubo la mejor de las suertes para el “enjambre” con un saldo de dos triunfos y 14 derrotas, ocupando el sótano del standing, de hecho, las verdes fueron las únicas que no lograron clasificarse a la postemporada, instancia que tampoco alcanzaron en 2023 y que, en 2022, tuvieron la chance de vivir gracias a las benevolencias del sistema de competencia de la temporada inaugural, aunque no tanto por lo hecho en la fase regular, donde solo sumaron un triunfo bajo las órdenes de la veracruzana Jessica Elizondo.

Además de Dana Soto, otras jugadoras reconocidas en los premios denominados “Lo Mejor de Lo Mejor” de la LNBP Femenil fueron la estadounidense Danielle Adams de las Adelitas de Chihuahua como “MVP Extranjera” y Shaylee González de Correcaminos de Ciudad Victoria que fue nombrada “Novata del Año”.

En Números