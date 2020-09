León, Guanajuato; 16 de septiembre del 2020.- Tras un estreno poco fortuito en la temporada 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, las Abejas de León van a la duela de los Astros de Jalisco con la intención de enderezar el vuelo.

Los mieleros cayeron por partida doble en casa frente a Libertadores de Querétaro, serie que marcó el debut del argentino Marcelo Roig como estratega de la quinteta leonesa.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Las Fieras visitan Puebla

Al menos en sus primeros dos compromisos, el proyecto Roig no alcanzó a mostrarse en su totalidad, con un equipo que llegó bastante fuera de ritmo después de haber reportado casi sobre la hora y afectado también por la baja del “Comandante” Will Spencer, quien debido a una lesión no pudo ser considerado.

Abejas tiene la idea, falta asimilarla y luego ejecutarla, además de alcanzar un óptimo rendimiento en la cuestión física. En ofensiva, “El Enjambre” no lució del todo mal, se quedó cerca del triple dígito en ambos partidos, pero en el rubro defensivo es donde hubo problemas ya que los Libertadores le encajaron más de 100 unidades por juego.

Del otro lado, Astros también anduvo por la calle de la amargura y fue superado por los Aguacateros de Michoacán. El conjunto tapatío, ahora dirigido por el español Sergio Valdeolmillos, ex coach de los “12 Guerreros”, resultó una decepción pese a contar con elementos de selección nacional como Héctor Hernández, Jonathan Machado y el ex abeja Marco Ramos; de igual forma, en su roster figuran el panameño Ernesto Oglivie, otro con pasado mielero, el venezolano Heissler Guillent y los Andriassi, Moisés y Josué, quienes se toparán con su hermano Luis, uno de los nuevos rostros que tienen las Abejas.

Esta serie se llevará a cabo jueves y viernes desde las 20:00 horas en la Arena Ávila Camacho de Guadalajara.





El Juego

LNBP

Jornada 3

Astros de Jalisco Vs. Abejas de León

Fecha: 17 de Septiembre del 2020

Hora: 20:00 Hrs.

Lugar: Arena Ávila Camacho

En Números…

JJ JG JP PF PC DIF PTS

5 Abejas 2 0 2 195 208 -13 2

6 Astros 2 0 2 159 191 -32 2