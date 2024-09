Abejas de León se autodestruyen en la LNBP tras el histórico título en 2022

León, Guanajuato.- Del cielo al infierno y del gozo al pozo, así se fueron las Abejas de León en cuestión de tres años, pasando de ser el flamante campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en 2022 a convertirse en 2024 en el peor equipo de la competencia.

¿En qué momento se desvirtuó el proyecto? Esa es la pregunta que todos los aficionados del deporte ráfaga en la capital cuerera se hacen y la cual podría tener diferentes respuestas, todas esas válidas, pero cierto es que un equipo que lucía para marcar época se disipó por completo, fue flor de un día como popularmente se dice y ahora enfrenta una lucha nada decorosa en la parte baja del standing.

EL CAMPEONATO

El español Pablo García tomó los controles del equipo en 2021, campaña en la que el “enjambre” rompió la sequía logrando meterse a los playoffs, sin embargo, a las primeras de cambio la aventura llegaría a su fin tras la derrota en cuatro juegos frente a los Astros de Jalisco. Pese al tropiezo, esa quinteta ya venía dando señales de consistencia y poderío.

Fue entonces que el sueño de hadas para las Abejas se cumplió un año más tarde, aunque su paso por la fase regular resultó discreto con récord de 11 ganados y nueve perdidos, colocándose en la cuarta posición de la tabla, solo por debajo de Astros (16-4), Dorados de Chihuahua (15-5) y Fuerza Regia (12-8).

Pero García supo potenciar a la hora buena a sus dirigidos, por lo que en la primera ronda echó 4-2 en la serie a los Libertadores de Querétaro y después de eso, el vuelo de las Abejas resultó avasallador, no hubo poder que frenara tal paso al grado de barrer en cuatro duelos a los Dorados, eso en la final de zona, mientras que en el enfrentamiento por los máximos honores, hicieron lo propio nada más y nada menos que contra el líder Astros del español Sergio Valdeolmillos. Los verdes asestaron un golpe sobre la mesa de la mano de un roster experimentado y que le dio a la ciudad el anhelado título de la LNBP, esto tras la extinción años atrás de los Lechugueros y de unos Titánicos de efímero paso.

BICAMPEONATO A UN PASO

Ante la sorpresa de propios y extraños, el malagueño Pablo García dejó a las Abejas para irse a Monterrey con Fuerza Regia, movimiento que se dio a billetazos y cuando el ibérico le había mostrado a la directiva leonesa su interés de continuar en el banquillo, de esta manera, el nuevo comandante fue el argentino Guillermo Narvarte.

En el roster también hubo ajustes, se dieron las salidas de jugadores como Mike Smith, Tyrone White, Erik Thomas, Jerime Anderson y Kevin Hernández, pero el resto se mantuvo, entre ellos Joseph Soto, Wayne Langstone, Juan Contreras, Tommy Nuno, al tiempo que se dieron otros fichajes interesantes como el del argentino Alexis Elsener y el estadounidense Cody Demps.

La temporada regular con Narvarte terminó siendo mucho mejor que la que tuvo García, eso al cerrar con saldo de 19 triunfos y nueve reveses, para quedarse en el subliderato, únicamente siendo superado por el 21-7 de los Libertadores que, a la postre, serían superados en la final de zona.

El problema de las Abejas fue que en la postemporada se fueron de a poco apagando y aunque eliminaron a Santos de San Luis Potosí, en esa serie ya se comenzaban a mostrar ciertos desajustes, por lo que en la final de conferencia terminaron siendo barridas contra Fuerza Regia, aunque con un hándicap en contra propiciado por el problema de siempre, la ocupación del Domo de la Feria, lo que les llevó a abrir la confrontación en la Sultana del Norte, cuando por méritos sobre la duela los primeros dos encuentros debieron llevarse a cabo en el Bajío.

LA DEBACLE

Las cosas para Abejas en 2024 no pintaban bien cuando a menos de 24 horas para el inicio del torneo apenas se estaba anunciando el coach y el roster. Narvarte no volvió y su lugar fue tomado por el español Javier Muñoz que, en un previo paso por Santos, fue cesado por malos resultados; además, la desbandada del roster fue casi al 100 por ciento, ya que los únicos que continuaron fueron Contreras y Nuno. El resto de la nómina se integró por jóvenes mexicanos que no han podido mostrarse y por una legión de extranjeros con poca o nula experiencia en la liga.

Todo eso era la crónica de una muerte anunciada, ya que, hasta el pasado miércoles, los verdes se hicieron de su primera victoria como locales, pero esta entre comillas ya que fue en casa del acérrimo rival, Freseros de Irapuato, obligados nuevamente a dejar su sede y jugando a media luz y con apenas una veintena de aficionados en las tribunas.

El 2025 será una nueva oportunidad para que Abejas recobre protagonismo, vuelva a ganar los créditos perdidos, aunque de mantener esta línea, también podría ser el principio del fin para un proyecto que pintaba para mucho más después de ese 2022 de ensueño.