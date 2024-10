Abejas vence a los Astros en su primer triunfo en duela leonesa

León, Guanajuato.- En una temporada para el olvido, el premio de consolación para las Abejas de León habrá sido barrer al líder Fuerza Regia y luego sacarle un juego al segundo puesto de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Astros de Jalisco, a quien doblegó por score de 91-87 para dar cerrojazo a su penúltima serie de la temporada 2024.

Para el “enjambre”, este fue su cuarto triunfo como local, sin embargo, primero que se da en tierras leonesas, ya que los tres primeros se dieron en el Inforum irapuatense, sede donde los comandados por el coach Javier Muñoz se tuvieron que atrincherar para hacerle los honores semanas atrás a Lobos Plateados de Puebla y a la quinteta de Monterrey.

En esta ocasión, los verdes fueron llevados al límite, pero a diferencia de otras noches, el fondo físico ahora sí les dio para superar a un rival que le metió drama en los instantes finales cuando a falta de 40 segundos para concluir las acciones, Rigoberto Mendoza concretó sus dos tiros libres y enseguida vino con un triple que colocó a tiro de piedra a unos Astros que no vieron ventaja en los últimos dos cuartos.

Y cuando todo hacía indicar que la noche se les venía de nuevo encima a las Abejas, ya que los tapatíos lo igualaron a 85 unidades, apareció el méxico-americano Jesse López desde el banquillo para conseguir un par de rebotes claves, aunado a que el estadounidense Torren Jones se echó el equipo al hombro con un foul y cuenta que pudo sacarle a Michael McKinney, para de esta manera, sentenciar un duelo que estuvo cargado de emociones y buen baloncesto, destacando que en el primer cotejo, ambas escuadras se combinaron para más de 200 puntos.

El apodado “Carnero” Jones concluyó como el mejor canastero para los del Bajío con un total de 26 puntos, seguido de A.J. Banks con 20 y Nicholas Tomsick con 16, mientras que por los de la perla de occidente, McKinney aportó 23 unidades, “El Vikingo” fabricó 19 y Marinus N'Guessan se instaló con el doble dígito de tablas, siete de esas a la ofensiva.

Hay que señalar que las Abejas ya no pelean nada en la campaña, salvo el no quedar en el sótano del standing, por ello mismo han comenzado a darle más minutos a gente que no arrastraba tanta regularidad, tal es el caso de los mexicanos Ramón Limas y Jesús Coria.

En su última confrontación del año, los verdes recibirán el 15 y 16 de octubre en el Módulo Deportivo CODE de León a Santos de San Luis Potosí.