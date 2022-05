Abejas de León Femenil debuta en casa

Llegó el gran día para Abejas de León Femenil, el debut en casa por fin se da tras iniciar el torneo disputando dos series en duela ajena. El enjambre verde recibe a la quinteta de Astros de Jalisco. Para la coach Jessica Elizondo es el momento para lucirse ante su gente.

Tras iniciar la campaña de la LNBP Femenil visitando a Panteras de Aguascalientes y Libertadoras de Querétaro, es momento para que Abejas de León juegue en propia cancha por lo que el Domo de la Feria vuelve abrir sus puertas a la quinteta de Abejas, aunque ahora se trata de la plantilla femenina que alista su histórica primer anfitrionía.

La serie ante Astros inicia este viernes en punto de las 19:15 horas, luego el sábado se disputa el segundo juego a las 20:30 hrs.

“Estamos muy contentas, llegó nuestro momento, ahora nos toca jugar por primera vez en como locales, es una ilusión muy grande que tienen todas las chicas, vamos a escribir una nueva historia. Todas en el equipo estamos comprometidas en dar el máximo esfuerzo en esta serie”, resaltó la head coach Jessica Elizondo para El Sol de León.

Pese a la algarabía que genera el primer partido como local, no cae en excesos de confianza “La intención y el compromiso está en ganar, en hacer un buen partido, pero no caemos en excesos, Astros es un equipo que no hemos visto, apenas inicia el torneo contra nosotras, entonces pueden darse muchas cosas inesperadas durante el juego”.

Después de cuatro jornadas, la quinteta de la ciudad zapatera ostenta cifras de 0-4, de cara al primer duelo en casa adelantó que hay mejoras en su plantel.

“Antes que todo está la conjunción del equipo, esa unión que te da conocer a las jugadoras, identificar las fortalezas de cada una y trabajar con eso de manera conjunta, ahora somos un equipo más compacto, con mayor entendimiento interno”, añadió Elizondo.

Finalmente hizo un llamado para que los aficionados al baloncesto acudan y sean parte del acontecimiento histórico que representa el debut de la categoría femenil de Abejas.

“Invitar a la gente que venga y nos apoye, este equipo es suyo, sabemos que en León hay mucha gente que le gusta este deporte, entonces los esperamos para que nos hagan más fuertes con su apoyo, estamos por hacer historia para esta ciudad y queremos que todos sean parte de ella”, concluyó la estratega veracruzana.

