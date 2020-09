Abejas de León en busca de su primer triunfo

Con marca de cuatro perdidos, en igual número de compromisos disputados, las Abejas de León regresan a casa con la intención de enderezar el vuelo frente a las Panteras de Aguascalientes.

Libertadores de Querétaro y Astros de Jalisco han sido los verdugos de la quinteta leonesa en este arranque de temporada, donde el coach argentino Marcelo Roig se ha quedado con las ganas de anotarse su primer triunfo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

El gran problema con los mieleros es la intermitencia, un equipo que da dos periodos buenos, pero que sobre el final acaba cediendo; además, el trabajo defensivo ha dejado mucho que desear y para muestra un promedio de 103.75 unidades recibidas por juego, el segundo más alto de toda la LNBP y el peor en lo que concierne a la Zona Oeste.

Por su parte, las Panteras tuvieron un inicio prometedor al vencer por partida doble a los actuales campeones Soles de Mexicali, pero luego contra Aguacateros de Michoacán no lograron hacer valer la localía. En el roster hidrocálido que comanda el estratega boricua Manolo Cintrón destaca gente como Jorge Pacheco, José Rodríguez, Derek Reese, el ex abeja Gary Mondragón, al igual que el capitalino Fabián Jaimes y el estadounidense Will Artino, metidos por ahora entre los cinco mejores reboteadores de la liga.

Urge que la victoria llegue al “Enjambre”, no sólo para salir del fondo de la tabla, sino para que Roig y compañía retomen esa confianza que se ha visto mermada con los tropiezos.

El primero de la serie es este martes a las 21:15 horas en el Domo de la Feria y el segundo fue programado el miércoles a las 7:15 de la noche.

Jornada 5

Abejas de León Vs. Panteras de Aguascalientes

Fecha: 22 de Septiembre del 2020

Hora: 21:15 Hrs.

Lugar: Domo de la Feria

En números