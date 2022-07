A base de victorias La Fiera busca llegar a su mejor versión

León, Guanajuato.- Renato Paiva sabe que los triunfos pueden ser esa puerta que conduzcan al León a encontrar en el menor tiempo posible su mejor versión individual y colectiva.

“No podemos jugar todavía como queremos, como el potencial individual y colectivo de este equipo tiene, entonces intentaremos jugar paso a paso y estar ahí haciendo lo mejor, me gustaría corregir el tema del balón, contra San Luis no tuvimos tanta posesión como me hubiera gustado y tengo claro que si no puedo hacer “A”, voy a hacer “B”, porque aquí el único objetivo es ganar”, dijo el estratega esmeralda.

Pumas será el primer rival en casa, un cuadro que “ya tiene un proceso con su entrenador de hace tiempo, Lillini tiene una trayectoria parecida a la mía, viene de las formativas, ha hecho un gran trabajo ahora con este equipo, ya estuvo en una final y se ha reforzado de manera importante con Salvio que es un aporte bueno, Del Prete que era el mejor jugador de Estudiantes en mi opinión, así que vamos a jugar ante un proceso que ya está más adelantado que el de nosotros, eso tiene influencia, pero no es decisivo, de lo contrario no hubiéramos ganado en San Luis”.

Paiva resaltó lo que puede llegar a ser “El Toto” Salvio con los universitarios, un jugador que conoce a la perfección ya que les tocó coincidir en Benfica.

“Estoy muy contento que Salvio venga, lo conozco de Benfica y viene a aportar calidad y nombre a la liga, también le ayudará a los míos jugar contra un tipo de las características de Salvio, eso nos exigirá a ser mejores, yo veo las cosas así”, manifestó el lusitano.

APOSTARÁ POR BELLÓN

Con William Tesillo y Pedro Hernández en el hule, aunado a que el central extranjero todavía se encuentra en negociación, el timonel de La Fiera seguirá apostando por el ex de los Leones Negros, Paul Bellón, quien recién tuvo su presentación en la Liga MX.

“Entiendo que Paul no es Tesillo, pero si nosotros queremos una plantilla con 20 y muchos jugadores también debemos prepararnos para esto, Paul tiene cosas que Tesillo no tiene y al revés, le falta un poquito de experiencia en relación a Tesillo que ya tiene muchos años en la liga. Lo que pido es que Paul tenga la misma capacidad mental que ha tenido en el último partido, la calidad la tiene, pero la estabilidad mental será importante para que repita el trabajo que hizo”, indicó Paiva.