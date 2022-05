La Fiera traerá en la “piel” el recuerdo del ascenso

León, Guanajuato.- Justo a las 12, del día 12 y a una década de ese glorioso 2012, el Club León presentó las que serán sus nuevas pieles para la temporada 2022-2023 y con las cuales se recordará aquella gran hazaña del retorno al máximo circuito.

Foto: Cortesía | @clubleonfc

La playera de local conserva el verde tradicional y algunos vivos en blanco, tanto en las laterales, así como en los filos de las mangas, sin embargo, su principal sello es el grabado de la fecha conmemorativa en números romanos (XII-V-XII), además de los apellidos de quienes en ese entonces conformaban la plantilla esmeralda.

12 de mayo de 2012, el día que la historia marcó el regreso de un grande. 🦁🇳🇬‍



Encuéntrala ya en https://t.co/xX2kUYp5ag 📲 #LoNuestroEsVolver @CharlyFutbol pic.twitter.com/HMpDmwkzcl — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) May 12, 2022

Asimismo, el jersey de visita pretende robarse todas las planas de los diarios, tal y como lo hizo La Fiera en esa noche mágica en el Estadio Nou Camp. La indumentaria es en color blanco y negro, y trae plasmada parte de las crónicas que realizaron los rotativos acerca del ascenso del cuadro verdiblanco. En este diseño se pueden leer encabezados a ocho columnas como “Héroes del Ascenso”, “Somos de Primera”, “Regresa La Fiera”, “Golea León a su Rival y Asciende a Primera División”, entre otros más.

Foto: Cortesía | @clubleonfc / Foto: Cortesía | @clubleonfc

Ambas playeras ya se encuentran a la venta en tiendas Charly, al igual que en la página oficial de dicha marca de ropa deportiva. El costo es de 1,599 pesos e incluye algunos beneficios a través del código QR que se ubica en la parte inferior izquierda. Estas prendas se encuentran confeccionadas con las tecnologías Dry Factor para un secado rápido, Nano Guard para eliminar las bacterias causantes del mal olor y UV Block, que brinda una protección especial contra los rayos ultravioleta.

El Nou Camp rugió fuerte los 5 goles de #LaFiera y se vivió un día inolvidable para la afición esmeralda. 🏟🦁



Hoy, estos jerseys nos recuerdan que #LoNuestroEsVolver. @CharlyFutbol pic.twitter.com/Y8XIHHq18P — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) May 12, 2022

Cabe destacar que la nueva equipación fue presentada nada más y nada menos que por Luis “El Chapito” Montes , único elemento de ese ascenso que aún se mantiene activo en el elenco panza verde.

Deportes “Ascender fue tocar el cielo con León”: Bi Chuy Arellano

“Estábamos nerviosos por lo que había pasado en anteriores ediciones que nos e había logrado el ascenso. Cuando llegó el primer gol nos quitamos un peso de encima porque fue el gol del empate y sabíamos que íbamos a ganar y que ele quipo estaba con esa confianza para ganar y meter los cinco que hicimos. El estadio rugía de la emoción de la gente, se sentía la buena vibra, se sentía que estaban con nosotros y el apoyo incondicional que nos dieron nos hizo seguir adelante y ganar el campeonato. Nunca se me va a olvidar este equipo, mis compañeros, los goles, los festejos, para mí es lo más importante y lo más bonito que me ha pasado en toda mi carrera en el futbol y eso va a quedar marcado de por vida. Ese campeonato nunca nadie se le va a olvidar. Lo nuestro es volver”, relató el capitán y número 10 de La Fiera.