Eder Pacheco y el gol que le cambió la vida

León, Guanajuato.- De los 89 goles que Eder Pacheco convirtió en su paso por el futbol mexicano, el que le convirtió a Correcaminos en la final de vuelta por el ascenso conserva un lugar muy especial en sus memorias.

En aquella tarde-noche del 12 de mayo de 2012, “El Gullit” Peña y Luis Nieves ya tenían encaminado a León hacia el regreso a Primera División, solo que el nacido en Paraná también quería unirse a la fiesta y así lo concretó al minuto 44.

“Chapo (Montes) recupera el balón en media cancha, se la da a Burbano, él la conduce y se la regresa al Chapo, hacen como una pared, pero el Chapo se la tira larga, Burbano entra al área, sale el portero, se quita al portero y mete el centro cayéndose, en eso había como tres o cuatro defensores de Correcaminos y la quisieron sacar entre ellos, ninguno pudo, la pelota quedó en el aire y yo solo estaba esperándola, aproveché, la metí y a festejar, pero en esos segundos pasa de todo por la cabeza, toda la historia, todo lo que batallaste, solo se me ocurrió arrodillarme, agradecer a Dios y luego a disfrutar el partido porque hasta ese momento era presión, creo que la gente sintió lo mismo porque hasta el tercer gol todos estaban como incrédulos, pero después del tercero la gente se relajó y disfrutó el juego”, así narró su tanto Pacheco para El Sol de León.

ENTERRARON LOS FANTASMAS

Antes de esa serie con el “Ave Naranja”, La Fiera ya arrastraba oscuros pasajes contra Irapuato (2003), Dorados (2004) e Indios (2008), sin embargo, Eder y compañía siempre estuvieron dispuestos a enterrar los fantasmas del pasado y a no lidiar con historias que no les tocó vivir.

“Había un compromiso muy grande de nosotros los jugadores, del cuerpo técnico, la directiva y afición, todo se conjuntó, el equipo lo hizo bien desde el principio, no perdimos un solo partido y jugando muy bien siempre, eso fue, la constancia, si vemos los partidos siempre jugamos bien, no hubo uno solo donde dijeran, el León ganó pero no convenció o ganó apenitas, siempre fueron victorias y contundentes, partidos que ganábamos 5-0, yo creo que fue el trabajo de todo el torneo que se vio plasmado en esa vuelta de la final”.

Pacheco Ferreira aseguró que pese a haber caído en la ida celebrada en territorio tamaulipeco “nunca hubo dudas de nosotros, al final es futbol, a veces ganas, a veces pierdes, pero nosotros teníamos la seguridad de que lo remontábamos, yo creo que la duda era de la afición y se entiende, llevaban 10 años de decepciones por decirlo así, el equipo hacía un buen torneo, era campeón, llegaba la hora del ascenso y no se daba, pero nosotros siempre estuvimos con el objetivo claro, obvio que ningún juego fue fácil, pero sabíamos lo que éramos capaces de mostrar y en casa, con nuestra gente, fuimos imparables, entonces nunca hubo dudas, que no iba a ser fácil, claro que lo sabíamos”.

UN GRAN LÍDER

El amazónico destacó el enorme trabajo que realizó el uruguayo Gustavo Matosas al frente de ese plantel, un entrenador que hizo del vestidor una auténtica familia.

“Era un equipo de excelentes jugadores, línea por línea era bueno, pero fue mejor el grupo que se formó fuera de la cancha, un equipo muy unido, que nunca tuvo un solo problema y eso no es normal, que entre tanta gente no tengas un problema es casi imposible y por increíble que parezca se logró, Matosas logró acomodar a la mejor a un jugador que se estaba desubicando, él logró que todos estuviéramos parejos en todos los sentidos, que nos entregáramos al máximo y ahí está el resultado. Matosas tenía ese don de quitarnos la presión, recuerdo que antes del partido nos dijo, ustedes saben lo que deben hacer y es lo que han hecho en todo el torneo, fue una charla muy corta, pero yo creo que él sabía que por delante ya se venía algo importante”, aseveró Pacheco.

Casualidades del futbol, Eder obtuvo el ascenso, pero nunca pudo jugar en el máximo circuito con los esmeraldas; de hecho, su destino al torneo siguiente fue nada más y nada menos que el Correcaminos.

