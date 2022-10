Visibilizan la violencia a través de la danza

La Compañía de danza francesa “Never Twenty One Compagnie Vivons”, ofreció en la ciudad de León un espectáculo de danza, en el que rindieron homenaje a diversas víctimas de violencia, en el que transmitieron a los asistentes un sin fin de emociones.

Esto luego de haberse presentado en la actual edición del Festival Internacional Cervantino (FIC) en Guanajuato donde hicieron eco con el hashtag #Never21 bajo la dirección de Smaïl Kanouté, con el que visibilizaron las víctimas de violencia armada en Irapuato, Nueva York, Río de Janeiro o Johannesburgo, entre otras.

A través de frases pintadas con grafitti en el torso, los tres bailarines encarnaron las palabras y las maldades sufridas por las víctimas y sus familias, dando vida a aquel dolor no dicho.

Irapuato 12 muertos, paz, violencia, New York, cultura negra, ira, 1976, guns (pistolas), gruns (gruñidos), real bullet (balas reales), i can take the Guns (puedo tomar las armas), fueron algunas de las frases que resaltaron en el cuerpo de los bailarines.

Por más de una hora, la danza realizada contaba el sufrimiento de aquellas personas que ya no se encuentran con nosotros, al mismo tiempo que jugaban con luz y sombra, a la par de narraciones en diferentes idiomas que contaban la pérdida de un familiar, amigos, así como agresiones directas recibidas.

Sin duda, un espectáculo artístico que habla de vidas robadas y rotas, acompañadas de música krump, pasando por lo electro hasta llegar al pop al dance contemporáneo.

Al término del evento, las ovaciones duraron más de un minuto, algo que los artistas agradecieron con una sonrisa de oreja a oreja y reverencias.