Trino hace humor con Qatar 2022

Ya hasta Joseph Blatter, el expresidente de la FIFA, lo admitió: fue un error darle el Mundial a Qatar; la mayor fiesta del balompié le quedó grande. No es para menos. Los estadios fueron construidos con el sudor de miles de migrantes que sufrieron abusos y violaciones a sus derechos humanos. Qatar llega, sin duda, con un sabor agridulce. No queda de otra que hacer humor.

Eso piensa Trino, el caricaturista de esta casa editorial que, por cierto, acaba de ser reconocido en la Comic-Con Internacional con el Inkpot Award, considerado como "el Oscar de los cómics". Un galardón que han obtenido artistas como Matt Groening (creador de Los Simpsons), George Lucas, Stan Lee y Tim Burton.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Trinidad Camacho —su nombre real— confiesa que ganar ese reconocimiento fue como “haber ganado la Copa del Mundo”. Una declaración muy ad hoc porque ahora se encuentra promoviendo su nuevo libro, El Mundial de Trino. Edición Qatar (2022), un proyecto editorial que ya había hecho en otros certámenes mundialistas, pero que ahora está marcado por un carácter tragicómico: el Mundial será organizado por uno de los países menos futboleros del mundo.

“Es un Mundial diferente, en primer lugar por las fechas, nunca se había hecho en diciembre. Todos los recuerdos que tengo de los Mundiales son del verano. Además el país… En Qatar los aficionados mexicanos no la van a tener tan fácil. Nuestro historial está lleno de barbaridades, como apagar llamas en Francia y aventarse de los barcos en Brasil. Aquí uno no podrá hacer estas cosas; los árabes son más ortodoxos. Si no estás en un hotel donde puedas beber algo, será difícil encontrar bares como en otras ciudades que han albergado Mundiales”, dice Trino.

En su nuevo libro, el caricaturista tapatío refleja cómo se ha transformado la manera de entender y ver el fútbol en los últimos años, sobre todo a raíz de las redes sociales y la pandemia de coronavirus.

Además, aunque la tendencia internacional en este deporte es incluir cada vez más a las mujeres en los torneos profesionales, en esta ocasión Qatar ha protagonizado escándalos por sus reglas islámicas intolerantes hacia el género femenino y la comunidad LGBT+. Incluso el embajador del Mundial, Khalid Salman, declaró que la homosexualidad es "un daño en la mente" y advirtió que su país tolerará a la comunidad LGBT+, “pero tienen que aceptar nuestras normas”.

Y es que Trino sabe que, ante todo, como decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano, además de una “fiesta de los ojos”, el fútbol también es “un cochino negocio”. A varios funcionarios de la FIFA se les ha culpado de haber recibido sobornos a cambio de votar en favor de Catar como sede hace varios años.

“Es un Mundial muy sui generis por todo lo que rodea a la cultura árabe, que es difícil de asimilar en pleno 2022; me remite al medievo. De hecho, en mi libro hablo mucho del fútbol femenil. Yo creo que los partidos de las mujeres son mucho más espectaculares y centrados a la táctica real, no con esa maña que tienen los partidos de los hombres, sobre todo en México o Argentina. Los hombres se tiran al piso y ni siquiera les hicieron nada, hacen un pinche teatro. Las mujeres no, juegan más cercanas al estilo de Inglaterra. No se inventan nada. Saben a lo que se juega”, afirma el humorista.

Hace unos días, generó polémica una caricatura publicada en la revista francesa Le Canard enchaîné, en la que se representa a varios jugadores cataríes con elementos relacionados con el terrorismo. Los futbolistas árabes aparecen no sólo con un balón, sino con una indumentaria islámica, pistolas, machetes, explosivos y lanzacohetes. La tira cómica fue rechazada por las autoridades de la nación musulmana. "Le Canard Enchaîné decidió recurrir a la mentira, el odio y el rencor para atacar a Catar y denigrarlo", dijo el ministro de Estado de Catar, Hamad Kawari.

Y es que criticar con humor siempre es peligroso, a veces mucho más que con palabras, sobre todo por la fuerza simbólica que tiene una caricatura. En ese sentido y en su contexto, Trino es consciente de que los tiempos cambian y el humor también.

“Uno se adapta, pero tampoco puedes doblar las manos. Nosotros estamos preparando la serie del Santos y mucho tiene que ver con la Tetona Mendoza. Vamos a abordar este tema no desde el machismo, sino desde un discurso donde el humor pueda pisar callos. Ni modo. Así empezó el Santos. Imagínate que le demos un giro deslactosado, sin cafeína. Nuestra idea es hacer a la Tetona Mendoza la nueva líder que siempre ha sido, darle un empuje como gran personaje, pero sin quitar todo ese machismo rancio que puede tener el Santos. Tenemos que ser inteligentes para no ser descafeinados, pero a la vez no ser ofensivos de gratis”, reflexiona.

