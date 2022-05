Transmitirán “Turandot” en el Auditorio Mateo Herrera

El Auditorio Mateo Herrera transmitirá en vivo desde el Metropolitan Opera de Nueva York una majestuosa producción de Franco Zeffirelli de la última obra de Giacomo Puccini “Turandot” como parte de la serie The Met: Live in HD.

La cita es este sábado 7 de mayo a las 11:55 horas y el costo del boleto es de $150 pesos.

Turandot, odio y amor

“Turandot”, es una ópera en tres actos del gran compositor italiano Giacomo Puccini, con libreto en italiano de Giuseppe Adami y Renato Simoni, basado en la obra teatral homónima de Carlo Gozzi. La obra nació en inauditas condiciones de sufrimiento. Un cáncer de garganta mermaba las fuerzas del compositor.

La historia de pasión, enigmas, resentimientos y fantasmas alentó al autor de Tosca en horas oscuras, éste sucumbió en Brusuelas el 29 de noviembre de 1924, sin haber puesto punto final a su trabajo. La inconclusa “Turandot” fue terminada por Franco Alfano con unos apuntes que dejados por Puccini.

La historia

En “Turandot” ronda el fantasma de Doria Manfredi, una joven de 16 años que trabajó en el servicio doméstico en casa de los Puccini y que injustamente fue señalada por la esposa del compositor, Elvira Gemignani, como amante de éste.

La mujer decidió suicidarse ante la depresión y alcance que tomó está situación. La autopsia reveló que Doria era virgen. Puccini la exonera haciéndola llamar Liù, personaje que no existe en la obra de Gozzi.

La soprano ucraniana Liudmyla Monastyrska, quien protagonizó las transmisiones en vivo en HD de Aida y Nabucco de Verdi en temporadas anteriores, canta el título de la legendaria princesa despiadada, también presenta al tenor surcoreano Yonghoon Lee como Calàf, el pretendiente principesco de Turandot, que arriesga todo para ganarse su corazón y canta Nessun dorma, una de las arias más famosas de toda la ópera.

La soprano albanesa Ermonela Jaho canta Liù, y el bajo italiano Ferruccio Furlanetto interpreta al rey Timur. El director italiano Marco Armiliato lidera la conmovedora partitura de Puccini.

La obra

“Turandot” cuenta la historia de una despiadada princesa china que exige a sus pretendientes que respondan a tres acertijos para poder casarse con ella, si no lo hacen morirán. Un día un príncipe extranjero que oculta su nombre resuelve los enigmas, la mujer se resiste a casarse con él, éste le propone un acertijo, que antes del amanecer deberá adivinar su nombre, si no lo hace él morirá, si no lo hace tendrá que casarse con él.