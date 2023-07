Cuestionan los roles sociales en la obra Somos nosotros

¿Por qué los seres humanos deben obedecer las reglas de la monogamia? Esa es una pregunta que la obra de teatro Somos nosotros plantea y de la cual toma su argumento.

La trama se centra en dos parejas: la de Él y Ella, además de la otra compuesta por Dady y Mercedes, este último personaje interpretado por Ana González Bello.

“Mercedes es la mejor amiga de la pareja (Ella y Él), la voz de la pareja más tradicional. Es una chica a la que su esposo le está pidiendo que reconsideren su monogamia y piensen en la posibilidad de darse 15 días para enloquecer y ella está infartada”, contó Ana González Bello en entrevista con El Sol de México.

Somos nosotros además de ser una historia de comedia que hace reír al público por cómo se relacionan sus personajes, pone en cuestionamiento los roles convencionales que se imponen en la sociedad.

“La mejor manera de llegarle al público a temas más profundos y que lo hagan cuestionarse es a través de la risa y Somos nosotros lo hace de manera espectacular. Primero te mueres de la risa y luego ¡pum!, ahí te va un cuestionamiento sobre lo que crees que sabes”, mencionó la actriz.

Además de Ana González Bello, el elenco está conformado por Tato Alexander interpretando a Ella, Mario Alberto Monroy dando vida a Él y Antonio Alcántara como Dady, el esposo de Mercedes. La producción está al mando de los guionistas y directores argentinos Macarena del Mastro y Marcelo Caballero, quienes junto con el elenco aportaron una mezcla cultural que dio como resultado una versión adaptada a la realidad y folclor mexicano.

“El teatro argentino es explosivo y espectacular, tenemos ese guion que además, con la mano que le metimos para hacer una adaptación mexicana, hace que la gente se sienta muy identificada con los chistes y situaciones muy ‘mexas’. Fue una experiencia padrísima. La obra se construyó en la versión mexicana con mucho amor y muchas risas”, dijo la actriz.

“Fue muy padre agarrar esta versión argentina que es muy estridente y chistosa, y aterrizarla en nuestra versión mexicana. La gente puede entender ese gozo que nosotros traemos y eso se transmite a ellos también”.

Ana González Bello asegura que la temática de Somos nosotros abre la posibilidad de replantearse las normas tradicionales no sólo de la vida de pareja, sino también algunas otras que trascienden en la construcción de la comunidad.

“Estamos en una época donde nos cuestionamos muchos paradigmas y eso me parece fabuloso. Me encanta que nos estemos cuestionando tantas cosas de lo que nos han dicho que tiene que ser, de la educación que tenemos. En mi vida particular en este tema me gusta la monogamia, con mi pareja actual tenemos ese acuerdo, pero a diferencia de otros momentos de mi vida ahora soy capaz de decir que no todo lo mismo tiene que funcionar para todos. Se vale de todo mientras haya consentimiento y comunicación”, expresó.

Somos nosotros se presenta en el Teatro Milán, los viernes a las 20:30 horas y sábado y domingos a las 18:00 horas.