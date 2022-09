Teatro Manuel Doblado cumple 142 años

León, Gto.- (OEM-Informex).- De manteles largo está del Teatro Manuel Doblado pues este 2022 cumple 142 años de ser parte de la historia de León y un lugar emblemático para la identidad de los leoneses.

A lo largo de su trayectoria, este recinto ha enmarcado diversas manifestaciones artísticas. Cuenta con un estilo neoclásico realizado por el arquitecto José Noriega, inaugurado el 15 de septiembre de 1880, con un espectáculo que incluyó cuadros musicales como “La Traviata”, de Giusseppe Verdi, y la ópera “Macbeth”, con la participación de la cantante Virginia Galván de Nava, también maestra del Conservatorio Nacional de Música.

Como parte de la celebración se llevó a cabo la charla “¡Tercera llamada! Revisión histórica de la cartelera del Teatro Manuel Doblado” a cargo de Luis Alegre, cronista vitalicio de la ciudad, quien platicó que, aunque la inauguración fue en 1880, el teatro comenzó su vida artística tres años antes.

“Aún con el foro sin escalinatas para la parte superior, aún sin todos los elementos como los barandales, como el vestíbulo mismo, aún sin terminar, una compañía de ópera y zarzuela, propone que se lo renten por una cantidad importante y se compromete a hacer todas las obras que se requieran para que sea funcional”, agregó.

Han pisado este escenario figuras como Manuel M. Ponce, Ángela Peralta, Jean Pierre Rampal, Paco de Lucía, Marcel Marceau, el Ballet Bolshoi, la Opera House de Nueva York, la Comapñía Nacional de Teatro, Goran Bregović y Zbigniew Preisner, por mencionar algunos.

RECINTO VERSÁTIL

“En toda una primera etapa son compañías que están fundadas por artistas o sostenidas en la fama, en la calidad de los miembros, y que además, que no es asunto menor, en casi todos los casos, son mujeres, eso me parece que es una de las partes que es muy agradable el constatar cómo ellas son quienes van a llevar el pandero en toda esta industria porque finalmente ellas son no únicamente las cantantes o las atracciones por el talento artístico, sino en muchos casos son las verdaderas empresarias”, dijo Luis Alegre.

El cronista también platicó que en una segunda etapa, ha encontrado en el Teatro Manuel Doblado funciones de cine, de magos, ilusionistas, hipnotizadores e increíblemente el box y hasta esgrima.

Compartió que en una época, el recinto sirvió como una sala de cine, corral de caballos, cuartel militar y estacionamiento público, después de pasar por inundaciones, luchas revolucionarias y cambios políticos, terminado como lote baldío alrededor de los años 20; fue hasta 1979 que el espacio fue reinaugurado con su función primordial, con la participación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

RENUEVAN EL DOBLADO

En el 2019, arrancó el proceso de remodelación y rehabilitación para devolverle funcionalidad y modernizar sus instalaciones para la preservación de este lugar que forma parte de la historia de la Capital Mundial del Cuero y Calzado.

“La verdadera historia feliz es que hoy podamos estar aquí, que podamos recordarlo y pensar que justamente la gran lección, en el momento en que podemos ver en retrospectiva esto, es que nada está perdido en esta ciudad”, destacó el cronista.

GALERÍA JESÚS GALLARDO

A través de la Galería Jesús Gallardo, que se encuentra al interior del teatro, se da un espacio a las expresiones del arte visual desde abril del 2000. Un espacio que contribuye a la formación y desarrollo artístico de creadores locales y regionales.

EL FESTEJO

En el marco de su 142 aniversario, el teatro es sede de la 37 Muestra de Danza Folclórica; de la participación de orquestas comunitarias de León; de un montaje de la Ciudad de México, de las actividades del festival Al Son de México, y esta plática que lo “abrazo” en su cumpleaños.

En octubre, también recibirá el Teatro Escolar y el Festival Internacional Cervantino que también celebra medio siglo de historia.