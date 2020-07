Tamara Trottner escribe su primera novela “Nadie nos vio partir”

La escritora Tamara Trottner ha creado su primera obra literaria, la que le define como novelista y la que publica bajo uno de los sellos editoriales más importantes de habla hispana “Nadie nos vio partir” es el nombre de la ficción que la autora nos comparte para nuestros lectores su historia.

El libro “Nadie nos vio partir” salió el 15 de junio, y la edición impresa ya se encuentra en las librerías y en forma electrónica, en IOS y Android.

Tamara Trottner compartió que su obra cuenta algo de ella “es una novela de este género que se llama autoficción que es como una mezcla entre biografía y ficción, lo que luego se dice inspirado y basado en hechos reales pues”.

La autora de libros como “Un último pedazo de bruma” compartió para El Sol de León un poco acerca de sus personajes y la trama “el personaje principal no tiene nombre es una niña de cinco años, que el día siguiente de su fiesta de cumpleaños su papá la secuestra a ella y a su hermano y se los lleva a viajar tres años por tres continentes, es todo un asunto porque hay una persecución, el FBI la Interpol la altos juzgados de Jerusalén se meten porque este padre secuestra a los hijos en venganza a la mamá, se los lleva y la mamá los persigue, hay toda esta situación y la que lo platica es esta niña de cinco años”.

Antes de embarcarse en la empresa de escribir su primera novela, Tamara Trottner creó las ficciones “Un último pedazo de bruma” y una novela llamada ”Siempre las jacarandas”.

“Nadie nos vio partir” comenta la autora “es la primera novela en forma, que bueno, cuando me dijeron que alfaguara había aceptado publicarla, fue así como la mayor de mis emociones, siempre soñé con publicar en Alfaguara, es mi sello favorito, el sello más importante en lengua hispana en el mundo, entonces esta es la primera novela en forma”.

A pregunta expresa por la OEM en León sobre cómo fue estar ante la hoja en blanco escribir su primer ficción novelística, dijo “yo creo que esta novela la empecé a escribir como iba sucediendo la historia, a los cinco años en el momento en el que me veo involucrada pues en este secuestro y en este torbellino, porque de repente tienes que odiar a tu mamá que es la persona que más quieres, porque te hacen creer que ella ya no quiere estar contigo, el papá sí está presente pero está ausente” dijo Tamara en su conversación.

Tamara Trottner encontró en Nadie nos vio partir una forma de expresarse, de contar vivencias de su propia vida “sabes un montón de situaciones que es lo que platico en la novela, mucho tiempo después me di cuenta que mi forma natural de expresión siempre ha sido la escritura, pero lo que pasa es que me encanta contar historias, yo esta historia se la empecé a contar a mis compañeritos de la primaria, sentados en el patio de la escuela y yo veía como ellos abrían los ojos gigante y me veía haciendo guauuu qué cosas te pasaron, en ese momento empezó la idea de escribir la novela”.

En su conversación con El Sol de León la escritora comentó que hubo un reencuentro con su padre “hace 4 años, hubo un reencuentro con la otra parte, yo siempre sabía la versión de mi mamá y me encuentro con mi papá y él me da su versión y en ese momento me doy cuenta que no existen verdades absolutas, que la verdad de uno es tan verdadera como la del otro , que no podemos juzgar jamás porque no sabemos los 360 grados de historias que hay alrededor de cada uno de las personas que se vuelven personaje”.

“Nadie nos vio partir” fue una novela que también se construyó en el taller de la escritora Beatriz Taller Rivas “aprendes a desnudarte ante los lectores, dicen es que esto no te lo creo, esto no te ha sucedido, tienes que convertir tu verdad en literatura, no es lo mismo escribir como catarsis, que escribir literariamente, empiezas a escribir en forma literaria como decía Picasso, todo el arte es uno por ciento inspiración y 99% chamba durísima, ahí te pones a chambear, haces correcciones y finalmente acaba saliendo el texto”.