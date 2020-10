Solo 400 personas en funciones de Ópera Picnic

Fue anunciada Ópera Picnic que este año no solo será una fecha, sino que se realizará en cuatro fechas: el 30 y 31 de octubre, 6 y 7 de noviembre, cada edición tendrá un cupo máximo de 400 personas, es decir un total de 1,600 personas podrán ser partícipe en total durante las cuatro fechas.

Ópera Picnic es organizado por el Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña y la Dirección General de Hospitalidad y Turismo de León.

Germán Antonio Enríquez Flores, Director de Parque Metropolitano de León detalló los pormenores de Ópera Picnic y es que este evento se realizará en la explanada del Parque Metropolitano de León con un espacio, al que llama Burbuja, máximo para 5 personas personas, y el espacio entre burbuja y burbuja es 4 metros.

“No se permitirá como tal el traslado de persona entre burbuja y burbuja, por lo cual recomendamos a todos los asistentes vengan juntos” dijo Germán Antonio.

Sobre el cupo limitado

Germán Antonio Enríquez detalló que por disposiciones de la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Municipal solo habrá 400 personas por Edición.

“400 personas estarán ubicadas dependiendo del número de burbujas que sean ya que no necesariamente sean de 5 personas, pueden ser parejas” comentó el titular del Parque Metropolitano de León.

Evento sin costo

Enríquez Flores resaltó que el evento no tendrá costo, a lo que comentó “súper importante, el evento no tendrá ningún costo, no tendrá ni el costo de acceso al Parque Metropolitano por lo que solamente en caso de venir en vehículos, es el mínimo costo de siempre, de 20 pesos”.

Para poder asistir a Ópera Picnic se tendrá que reservar el lugar mediante una plataforma, a partir del lunes 26 de octubre detalló Enríquez que “habitamos una plataforma en los últimos meses, misma que ha sido muy exitosa para poder garantizar el correcto orden del parque, es www.miparquemetroleon.com, en cuál es un portal que nos permite crear un usuaria y crear diferentes pases, todos nuestros usuarios los más de 120 mil personas que han entrado en el parque en los últimos meses ya están familiarizados con esta plataforma”.

Sobre los accesos

Los accesos se habilitarán a partir de las 18:00 horas y serán Acceso Norte y Acceso Amazonas, esas entradas a partir de esta hora no tendrán costo de entrada para las personas que vayan a Ópera Picnic con su reservación por lo que no se podrá tener acceso sin haberse registrado a través del portal mencionado.

Gloria Magaly Cano de la Fuente comentó a su parte que Ópera Picnic fue un éxito en Forum Cultural fue un éxito que se llevó a Parque Metropolitano de León “empezamos con el tema de eventos, desde luego en un formato diferente, nos ha obligado esta pandemia a reforzar el tema de alianzas, en trabajo en equipo y el tema de Innovación, la cultura es parte de nuestra vida y es parte de enriquecernos día a día y era un tema que no queríamos dejar pasar”.

Las óperas que se presentarán

Las óperas que se prestarán en Ópera Picnic son Tosca, de Giacomo Puccini el 30 de octubre; Carmen, de Georges Bizet el 31 de octubre, El Trovador, de Giuseppe Verdi el 6 de noviembre y La Traviata, de Giuseppe Verdi el 7 de noviembre.

Quienes presentaron Ópera Picnic fueron Jaime Ruíz Lobera, Encargado de despacho de la Dirección del Forum Cultural Guanajuato, Gloria Magaly Cano de la Fuente, Directora General de Hospitalidad y Turismo de León, Germán Antonio Enríquez Flores, Director General de Parque Metropolitano de León.