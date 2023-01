Sale de gira obra Papito Querido!

La comedia teatral Papito querido!, inicia gira el próximo jueves 19 en Chihuahua, anunció el productor Gabriel Varela, junto al elenco, encabezado por Stephanie Salas y Humberto Zurita, quien también dirige la puesta en su segunda temporada. En el elenco se integra Lambda García, alternando con Víctor González. Ivonne Zurita y Luis Gatica completan el cuadro de actores.

En la octava obra en la que trabaja con Gabriel Varela como actor y director de escena, Humberto Zurita interpreta dos personajes, Luis y Luisa; la historia original de Rodolfo Rodríguez se presenta en una adaptación del mismo Zurita, quien informó que para hacer el papel de mujer, lo nutrió con algunos toques de actuación de los clowns del Cirque Du Soleil.

Gossip Llevan el espíritu de la tragedia griega al Helénico con la obra Carne

“Lo más importante para mí, es que me siento bien cobijado con el público, muy agradecido a mi público de muchos años, tocando los escenarios con muchos géneros. Fui universitario, en televisión he hecho grandes cosas como las telenovelas históricas, son muchos años que agradezco a la prensa, que me han hecho favor de estar presente en mis trabajos.

“Agradecerle al público que sin ellos no somos nada. Y que hoy siga después de tantos años protagonizando personajes, pudiendo dirigir y que casi todos los años con Varela hago proyectos exitosos y en diferentes géneros las obras, es un gran privilegio”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Stephanie Salas comentó que “efectivamente venimos de unos años que se frenó todo. Mi vida es producir mi música, lanzar mis sencillos en las plataformas. Desde chiquita, mi papá me enseñó a colocar discos y compactos. Ahora son canciones virtuales. También soy DJ, y en una de las fechas que recorremos los estados al terminar la obra, ya me dio permiso Gabriel de ir a trabajar como DJa. He aprovechado mis canciones para hacer mezclas y demás”, informó.

La obra se presentará en Chihuahua, Mérida, Ciudad Juárez, Tijuana, Hermosillo, y otros estados.