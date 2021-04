Reflexionan con teatro de papel el combate a la violencia

Abril es el mes del niño y el Instituto Cultural de León, a través del programa “Llegando a ti”, presentará la obra “La peor señora del mundo” de Francisco Hinojosa, con los actores Avelina Correa y Alejandro Benítez, en técnica Teatro de Papel. La puesta en escena reflexiona sobre la inteligencia, el trabajo en equipo y un mensaje antiviolencia.

La Peor señora del mundo es una iniciativa, que forma parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes 2019 del FONCA; narra la historia de la peor de las peores señoras del mundo, quien aterrorizaba a sus hijos y a todo el pueblo, hasta que un día logran engañarla para que hiciera las cosas malas más buenas del mundo. La presentación, dirigida a todo público y se transmitirá 10 y 11 de abril en punto de las 13:00 a través de Facebook del Instituto Cultural de León y de Territorios Culturales.

Alejandro Benítez, Actor y titiritero de la compañía Facto Teatro hablo del libro en que se basa el espectáculo para niños y que reflexiona sobre la violencia. “Es un cuento muy famoso de Francisco Hinojosa que escribió hace más de 20 año, de hecho es uno de los libros más vendidos del Fondo de Cultura Económica, por lo menos para niños, ya lleva muchos años, se leyó hace mucho a nivel secundaria”.

El actor que cumple este año 30 años de trayectoria, destacó que la obra es un firme mensaje anti violencia y que la mejor forma de combatirla es con la reflexión. “la peor señora del mundo le pega a sus hijos, le pega a sus vecinos, ella, digamos que como no hay manera de hacerla entender, el pueblo intenta varios métodos, al final pues la idea es de que a la violencia es mejor combatirla con inteligencia y no con más violencia, lo interesante y lo divertido es ver todo este mundo que nos presenta el maestro Hinojosa, pero a través de la técnica de teatro de papel”.

Benítez compartió que “somos el único montaje que está hecho de la técnica de teatro de papel” que surgió a principios del siglo XIX que se llamó teatro de juguete en Inglaterra. “Manipulamos, cantamos, hacemos todos los personajes, es como narrar la historia e ilustrarla con figuras planas”.

Benítez destacó que “México tiene una larga tradición titiritera, como la Familia Rosete Aranda, hay un enorme movimiento juvenil, el teatro de papel combina perfectamente con la tecnología moderna y México es un punto importante como en la creación como en la difusión de Teatro de papel en el mundo, no lo era hace 15 años, hay vamos”.

Alejandro Benítez comentó la reflexión que deja la obra en tiempos de pandemia. “En este momento en el que estamos encerrados y además saturados de informaciones demasiado pesimistas en algunos momentos y en donde además la violencia en casa incrementó muchísimo por los problemas de convivencia, las artes en general y el teatro de papel, lo que ayudan es que tu veas las cosas y las entiendas con todos sus sentidos”.

La peor señora del mundo es la historia en la que la inteligencia y el no responder con la misma respuesta sale a flote, y está dirigida a un público infantil. “La violencia hay que tratarla con inteligencia porque no hay de otra, si tu le pegas a alguien y te regresa el golpe, hasta que alguno de los dos pare, en este mundo hay gente a la que no se le puede cambiar, no hay manera de que cambien, hay que tratar de darles la vuelta, y que esa realidad que esa gente vive, se ajuste de manera positiva a la realidad que la comunidad necesita, creo que por ahí va”.

“El tema es que tenemos a La peor señora del mundo, que no respeta a nada, ni a nadie, y el asunto es que es como si fuera una especie de nube negra que no se va ir del pueblo, al final se dan cuenta de que necesitan calmarse, trabajar en equipo, encontrar soluciones llevarlas a cabo y conseguir el resultado, es toda una lección” dijo el director de Facto Teatro.

Alejandro Benítez reflexionó sobre la puesta en escena La peor señora del mundo “esto que les deja este tipo de espectáculos a la gente, a mi me dejó un forma de vida, una forma de relacionarme mejor con el mundo, y de ser alguien que puede contribuir de manera mucho más positiva a la sociedad, el arte creo que tiene que funcionar para eso, no digo que sea ni gratis o arte por el arte sino ¿qué vamos a dejar?”.

Talleres para niños

Los actores Alejandro Benítez y Avelina Correa después de la obra realizarán un taller que trata sobre la prevención de la violencia infantil. El Instituto Cultural de León, informó que el taller sobre la prevención de la violencia infantil permitirá concientizar y cómo poder combatir la violencia.

Este espacio estará abierto al término de cada una de las transmisiones de La peor señora del mundo (10 y 11 de abril), y para participar solamente es necesario ingresar a través de la siguiente liga: http://bit.ly/TallerPrevenciónViolenciaInfantil.