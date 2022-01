Recupera MAHG visitante común, falta recuperar el escolar: Magdalena Zavala Bonachea

León, Gto.- El Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG) oferta una atractiva cartelera de eventos culturales que van desde la exposiciones, charlas y talleres , que le permitieron en el año 2021 la vista de más de 200 mil personas.

Magdalena Zavala Bonachea, directora del museo que se ubica dentro polígono Distrito LeónMx, platicó para El Sol de León que los leoneses están recuperando los espacios públicos destinados al fomento de la cultura.

Explicó que el año pasado tuvieron alrededor de 200 mil visitantes, cifra que ha alcanzado a recuperar el visitante común, sin embargo falta recuperar el público escolar. “Esperamos que ya el año que entra la Secretaría de Salud Pública esté en activo y se pueda recuperar el público de estudiantes que es casi la mitad del porcentaje de nuestros visitantes.

Con la presencia de la Feria y siendo parte del Distrito Mx es difícil competir con el fenómeno de esta celebración por tal motivo se decidió unir al Forum Cultural con la Feria donde destaca las exposiciones de Manuel Felguérez y Somos Martinica, somos Forum por destacar exhibiciones.

También dio a conocer que la exposición más visitada fue Remedios Varo, Varo. Apuntes y anécdotas de una colección, seguida de Iroha, exposición que reúne más de 300 piezas de arte mexicanas y japonesas de diversas épocas y la relación de estas dos culturas que han tenido desde su primer contacto oficial en 1613. Y la tercera exposición más vista con 12 mil visitantes fue Negro sol de melancolía.

¿Qué siente ser parte del Forum?

Ante la pregunta que siente ser parte del Forum, la directora Magdalena Zavala, mencionó “en primer lugar es muy interesante, vengo de una ciudad donde estás acostumbrada a grandes museos, grandes teatros a grandes bibliotecas, sin embargo es una sorpresa imponente cuando entras, es un sentido de majestuosidad que todavía me sorprende cada que entro. Me encantan los laureles, me parece un lugar paradisiaco en medio de la ciudad”.

“Me siento orgullosa porque el estado de Guanajuato hizo una gran labor de institucionalización del Forum Cultural no solo del museo”.

Su objetivo como directora es recuperar los públicos, transformar el área de mediación (anteriormente Servicios Educativos), trabajando programas de conversación sobre arte para fomentar la creación de públicos que sean comunidades y se vean reflejados en el espacio, además de “desdoblar el museo hacia afuera y tener presencia en llevar a zonas que no están acostumbrados a tener un museo y tener presencia a través de diferentes alianzas estratégicas”. Finalizó.