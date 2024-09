Reconocen la visión de George Lucas en Pst Art: Art & Science Collide

“La colisión entre arte y ciencia es una vulnerabilidad entre artistas y científicos, que tratan de compartir una experiencia humana que todos compartimos”, es como Ahmed Best, actor y vocero del evento “Pst Art: Art & Science Collide” describe a la esencia de Pst Art: Art & Science Collide

Pst Art (Pacific Standard Time), es el evento artístico más grande de Estados Unidos, y en su tercera edición el tema central es la relación del arte y la ciencia, bajo el lema “Art & Science Collide”.

Más de 70 instituciones culturales ofrecerán exposiciones y programas temáticos apoyados por diversas instituciones, entre ellas, la Fundación Getty.

Ahmed Best, quién dio vida a “Jar Jar Binks” en la saga “Star Wars”, explicó en la apertura que “George Lucas fue el visionario que se dio cuenta que puedes tomar los datos de artistas como yo, y poner algo animado encima para crear una historia”.

Comparten su visión

Durante este evento se celebró también un panel, moderado por Amy Homma, directora y presidenta del Academy Museum of Motion Pictures, en el cual estuvieron presentes los artistas Refik Anadol, Lia Halloran, Cannupa Hanska Luger, Glenn Kaino y la Dra. Allison J. Shultz.

Todos ellos colaboraron en algunas de las exhibiciones que forman parte del programa, y compartieron sus visiones de lo que representa este encuentro ente ciencia y arte. Cannupa, quien colabora en la exposición “Future Imaginaries: Indigenous Art, Fashion, Technology”, habló sobre la importancia de la creatividad para lograr esta mancuerna.

“Pienso en la tecnología y en la cultura popular, generalmente piensas que los mecanismos son tecnología, pero nunca ha sido así. Se trata de ideas, el mecanismo sigue a la idea, para tratar de obtener este conocimiento indígena de este contexto histórico y transformarlo en algo que las personas valoren, debes reconocer que es una idea”, comentó.

Nuevo modelo de exhibición

Las actividades que se desarrollan en museos de California, a partir de hoy y hasta el 16 de febrero de 2025, presentarán un total de 70 exposiciones distribuidas en recintos como el Centro Getty, el LACMA, el Museo de la Academia de Hollywood, y el Museo de Arte de San Diego, entre otros.

Encabezada por Joan Weinstein, directora de la Fundación Getty, este martes se celebró la presentación de la muestra. La ejecutiva señaló que “cuando creamos el concepto, buscábamos un nuevo modelo de exhibición que fomentara la investigación apoyada por toma de riesgos y colaboraciones, y estos científicos se involucraron en ello y nos dieron sustancia”.

La edición de este año abordará las temáticas “Los cielos y el cosmos”, “Ecología”, “Conocimiento indígena”, “Clima y medio ambiente”, “Dibujando la ciencia, tecnología digital”, “Agua y océanos”, así como “Perspectivas históricas y el futuro”.

Entre las exposiciones que el público podrá disfrutar, se encuentran “Lumen: El arte y la ciencia de la luz”, “Mark Dion: Excavations” en el Centro Getty, “Future imaginaries: Indigenous Art, Fashion, Technology” en el Museo Autry, y “A Veiled Gazelle: Intimations of the Infinite and Eternal” en el Museo de Tecnología Jurásica.