Promueven el hábito de la lectura a través de video en vivo

El ámbito cultural en León se ha parado debido a la pandemia del Covid-19, pero eso no ha sido impedimento para que diversas iniciativas se gesten a través de páginas de Facebook en donde se promueven actividades culturales y la reflexión de diversos temas, Pro Arte y Cultura de León A.C. Difundió contenidos enfocados la promoción de la lectura entre lectores que compartieron sus libros con “Covideolecturas”.

Carlos Hernández gestor cultural de Pro Arte y Cultura de León A.C. comentó que es una asociación civil dedicada a la promoción del arte y la cultura en la región, el promotor cultural enfatizó que la idea de las mesas de lectura a través de Facebook fue de la bibliotecaria Emma Rangel “ella se dedica al fomento de la lectura desde su espacio de trabajo en la biblioteca, es formadora de niños lectores y escritores”.

A través de la Esta página de Facebook de Pro Arte y Cultura A.C. emitió videos en vivo en los que invitó a lectores a participar y exponer en libro, las reflexiones o las historias que leen en estos días de pandemia.

Emma Rangel comentó para la OEM en León que es necesario fomentar la lectura y el internet y las redes sociales son una opción “la idea de las covideolecturas se da debido a la necesidad de atender a la ciudadanía, mira lamentablemente vivimos en una sociedad que en su mayoría no tienen libros en casa y los que tienen son académicos, estar en confinamiento es difícil para todos y la lectura es considerada un ocio una pérdida de tiempo para muchos, sin embargo el dedicar tiempo a las redes sociales no lo consideran así, esa es una de las preocupaciones que como bibliotecaria me atañen, fue cuando surgió la idea de llevarles lectura por su medio favorito, las redes sociales”.

“Hay que llevar el hábito de la lectura a los hogares porque las personas están confinadas y pues tienen el tiempo de convivencia pero también es importante que el tiempo que tienen en casa sea mejor aprovechado, al tener mejor contacto con los libros que se puedan tener a su alcance porque las bibliotecas están cerradas o les está privando de esa facilidad de obtener los libros hay que llevarles la lectura a su casa” comentó Carlos Hernández para El Sol de León.

En las mesas de lectura a través de videos en vivo en Facebook, Pro Arte y Cultura de León A. C. Invitó a usuarios con la finalidad de promover los libros que les apasionan y como un hábito de leer que además da placer.