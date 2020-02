Presentan finalistas del Concurso Documental Universitario Identidad y Pertenencia

Este martes, en rueda de prensa, en el Auditorio Mateo Herrera, del Forum Cultural Guanajuato, El Festival Internacional de Cine de Guanajuato anunció los 6 equipos seleccionados para la Décima Primera Edición del Concurso Universitario de Documentales Identidad y Pertenencia.

Serán seis trabajos, seis narrativas provenientes de diferentes latitudes de Guanajuato en los que cada equipo contará con una historia diferente en la Edición 2020 del GIFF, los documentales presentados son “El torito, la danza del pueblo”, “Esperanza”, “Hasta la Madre”, “Memoria Sumergida”, “Metamorfosis” y “Toda la Vida”.

En esta Onceava Edición del Concurso de Identidad y pertenencia, serán 60 los jóvenes participantes, así iniciarán un proceso de formación educativa que consta de 28 talleres de diferentes ramas de la cinematografía, apoyados por profesionales de cada rubro, esto, con el propósito de que cada material documental sea de alta calidad para salir fuera de México y proyectarse en otros festivales.

“Es parte de formación GIFF, que es un brazo muy grande del festival que está reconocido a nivel Internacional” comentó ante los medios Sara Hoch, Directora Ejecutiva del GIFF. La primera exhibición y concurso oficial se llevará a cabo en la inauguración de la 23 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato el 22 de Julio.

José María Melchor Rangel contará la historia de un núcleo familiar que se dedica al arte de la muñecas de cartón, así lo compartió “Esperanza es eso, estoy cansado de que vean a mi hermoso estado lleno de violencia, lleno de sangre, me di cuenta que en cada esquina, en cada pueblo hay una historia que contar y esta historia es de esperanza, de una hermosa familia femenina llena de mujeres de gran talento que se han enfrentado a las adversidades para mantener viva esta tradición, como esta muñeca de cartón que se cambió al arte popular mexicano y como ha sido una integrante más en esta hermosa familia” dijo José sobre “Esperanza” su corto documental.

Uriel Alejandro Pérez, alumno de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya, habló de su documental que narra la violencia hacia los estudiantes guanajuatenses con su corto Hasta la madre “todos los días nos levantamos con una noticia de un muerto, de un secuestrado, de un alumno que fue asaltado, no podemos dejar de estudiar, hoy las cosas no están para escondernos en el miedo, Hasta la madre es esto, es un grito de exigencia por los alumnos que ya no están y por todos estos que aún quedan”.

Después de 10 años del Concurso Identidad y Pertenencia ha formado a 660 realizadores guanajuatenses, la realización de 60 documentales de historias de Guanajuato.