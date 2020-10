Presentan el libro "El bandidaje en el sur de Guanajuato durante el contexto revolucionario 1910-1920"

La historiadora Silvia Elena Pérez de la Universidad de Guanajuato presentó en la Edición 31 de la Feria Nacional del Libro de León la obra El bandidaje en el Sur de Guanajuato durante el contexto revolucionario 1910-1920, un libro que habla de bandidos que azotaron municipios como Moroleón.

Silvia nos compartió su interés acerca de investigar esta parte de la historia de Guanajuato “me interesó porque yo soy de Moroleón, soy del sur del estado y ahí fue donde yo desde que era pequeña escuché historias que tenían que ver con los bandidos ahí cuentan cómo los bandidos llegaron a asaltar la ciudades a Moroleón, Uriangato y Yuriria y cómo los vecinos se estuvieron defiendo en contra de ellos, a mí me interesó quienes eran los bandidos, luego nada más se rescatan los nombres de los cabecillas principales, pero no del resto de los bandidos, ni se profundiza mucho cuáles, sí eran de esta región o si eran de fuera todas estas cuestiones yo las quise abordar.

“En lugar de bandidos decían que eran revolucionarios, las historias que se cuentan en donde yo vivo narran las visitas de estos personajes tenía más bien que ver con robo y no tanto en cuestiones revolucionarias”, comentó Pérez.

La investigadora detalló que los bandidos “aprovecharon este momento que significó la Revolución Mexicana para satisfacer necesidades económicas a través del robo y que se ponían etiqueta de revolucionarios, para justificar parte de sus acciones más no pude vislumbrar de forma clara que estuvieran luchando por una causa política”.

La investigadora de la Universidad de Guanajuato comentó que cuando se apresaban a estos forajidos y se le hacían los interrogatorios decían desconocer la política “ no somos revolucionarios, solo somos un grupo de ladrones, ellos mismo confirman que sus causas políticas no eran tales” comentó Silvia.

Para realizar su libro Silvia investigó Archivos de Casa Jurídica del Estado de Guanajuato “este libro forma parte de mi tesis de licenciatura, la tesis es más amplia para la publicación del libro la tuvimos que reducir a la mitad prácticamente, es un trabajo tardado en avente nueve meses para hacerlos, al parque me más demoró fue la búsqueda de documentos.

Silvia nos compartió que para realizar el libro “El bandidaje en el Sur de Guanajuato” durante el contexto revolucionario 1910-1920 investigó en Archivos de la Casa Jurídica del Estado de Guanajuato, además de documentos del ramo penal, hemeroteca y distintos periódicos de la época desde 1910 a 1920 y el Archivo Municipal de Valle de Santiago.

Silvia comentó que encontró nombres de bandidos que resonaban a principios del siglo XX “ fueron tres, unos fueron los Hermanos Pantoja, fueron seis hermanos originarios de Yuriria de la Ciénega estos seis hermanos empezaron con sus tropelías desde 1910 pero algunos ya tenían algunas acusaciones por robo de ganado, el papa de los Pantoja ya había sido acusado por robo, por violación, venían de una familia fugitiva y ya tenía experiencia en robo, en 1910 y 1911 robaban de manera ocasional, no dejaba sus trabajos, eran peones de Hacienda, y otro personaje era Benito Canales en ciertos momentos llegó a hacer alianza con los Pantoja estuvieron operando juntos, uno llega a pensar que solo robaban a las haciendas más ricas pero no las quejas tanto de campesinos con muy pocos vienes económicos como de haciendas extremadamente ricas, así que sus víctimas no eran seleccionados, a cualquiera que se pudieran encontrar”.

Un bandido famoso en el centro de México

Otro bandido famoso en el centro de México fue Inés Chávez García, también fue originario de Puruándiro, igual que Benito Canales, en algún momento se conocieron Los Pantoja, Benito Canales como Inés.

“Inés empezó siendo un rural durante el Porfiriato, después al maderismo y después al constitucionalizar michoacano y una vez que fue derrotado este movimiento él siguió en las armas pero ahora dedicado prácticamente al robo y la saqueo y así es porque los expedientes así lo acusan llegaba y asolaba los pueblos completos, la prensa los consideraba enemigos del orden”, comentó Silvia.

La historiadora Silvia recalcó que los Municipios de sur de Guanajuato no han Sofi estudiados históricamente “es importante porque estos municipios del sur, no han sido muy estudiados y yo creo que su historia en general o muy abordada o de manera profunda no han sido estudiada, yo quería en primer lugar dejar algo en municipios del sur es ahí donde yo pertenezco y quiero regalar algo de lo mucho que me han dado aquellas tierras y me parece importante porque la revolución mexicana también se sintió en el estado de Guanajuato”.

El bandidaje en el Sur de Guanajuato durante el contexto revolucionario 1910-1920 fue el libro ganador del Premio Nacional de Investigación Forum Cultural Guanajuato.