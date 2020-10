Nobel de literatura agrade a México su amor por la literatura

La Feria Nacional del Libro de León es su Edición número 31 estuvo enmarcada por grandes plumas de la literatura, y este viernes no fue la excepción, pues el Premio Nobel de Literatura en 2008 Jean Marie Gustave Le Clézio y el historiador Jean Meyer conversaron acerca de historia y literatura.

El autor francés recordó su infancia “me acuerdo que la primera novela que escribo fue la historia de un rey imaginativo el rey se llamaba Dinele III tenía una vida muy aventurera etc, no sabía que yo estaba practicando la historia, no me di cuenta que era una especie de parodia de la historia, después en las clases fui un alumno muy malo en historia, con grados debajo de cero, no podía acordarme de la fechas de los nombres y me interesó de nuevo muy tarde en mi vida”.

El Premio Nobel de literatura habló de la importancia que tiene México para él y sobre los textos que descubrió en nuestro país como La Relación de Michoacán un texto purépecha “estoy endeudado con Luis González, con Jean Meyer y La Relación de Michoacán, con el gusto de los detalles de la vida, con La relación de Michoacán hay que saber fue un texto escrito bajo el dictado de los antiguos sacerdotes del Rey Caltzontzin de Michoacán el texto contaba la historia del pueblo, es el único texto que ha sobrevivido de la cultura de los purépechas de Michoacán, pero a la vez es una novela en algunos pasajes novela policíaca”.

Una figura de la que se habló fue la del historiador Luis González González “yo creo que quien me abrió los ojos a la historia fue el historiador Luis Gózalez González, lo encontré en el Colegio de Michoacán, yo había sido invitado para los primeros momentos de este Colegio y Luis González González me abrió los ojos sobre una materia infinita que no tenía nada que ver con la historia y que me habían enseñado en la escuela, las fechas no tenían importancia, los nombres no tenían importancia, lo que tenía importancia eran los detalles de la vida, eso me dio una impresión fulgurante de lo que puede conocerse a través la lectura de libros de historia, es una manera de aventurarse de salir de sí mismo, de encontrar otra sociedad, otra forma de pensar que no necesariamente en el pasado, que puede ser en el presente, es una manera de escribir, es una manera de ser novelista” dijo el Premio Nobel de Literatura en 2008.

“El historiador y el novelista tienen en común, es que escriben, inventan situaciones, personajes, interpretan lo que normalmente aparece claramente” dijo el autor de libros como “Desierto”, “El africano” “Onitsha”, Jean Marie Gustave Le Clézio.

“Leyendo a Luis González González me di cuenta en la que había una diferencia en el oficio de historiar, la historia de bronce, la historia que me aburría en la escuela y la microhistoria de los pequeños detalles” dijo Le Clézio.

Jean Meyer autor de obras como “La cristiana”, “La Revolución Mexicana” resaltó también la figura del historiador mexicano Luis González “nuestro querido Don Luis, que hizo dos hazañas, la primera escribir la historia de su pueblo, ese libro que se publicó en 1967 o 69 y que se llama Pueblo en vilo, microhistoria de San José de Gracia, habla únicamente de su pueblo que en aquel entonces tenía no sé tenía diez mil habitantes que fue fundado en el siglo XIX antes eran varía ranchería y de repente para vivir en seguridad, en civilización, para tener una iglesia, tener una escuela, tener un panteón, los rancheros se unieron y fundaron su pueblo, Luis González cuenta esa historia que es una historia de la vida cotidiana y ahí sí se dice que viste la gente y que come y la importancia del papel de las mujeres, se narran anécdotas jocosas del hombre que quiso ser pájaro, y luego cuando Inés Chávez García asalta el pueblo y luego cuando vienen otros bandidos como él famosos mano negra que le gustaba colgar la gente pero se sentaba sobre la espalda del colgado”.

“El libro de Luis González fue una revolución en la manera concebir y escribir la historia en México, muchos hemos seguido su revolución que fue cambiar la temática, muchos intentaron cambiar el estilo totalmente nuevo de Luis González y todos fracasaron, porque el estilo de Luis González, no se puede imitar, es un memorial de los campesinos” comentó Jean Meyer sobre la obra de Luis González González Pueblo en Vilo.

Una conversación de literatura e Historia

La conversación entre Jean Marie Gustave Le Clézio y Jean Meyer fue fructífera pues en ella se habló grandes novelas históricas como Miguel Strogoff de Julio Verne, obras como Los tres mosqueteros y, El vizconde de Bragelonne de Alejandro Dumas, La Guerra y La Paz de León Tolstói.

“Las grandes novelas históricas que han sido escritas como Guerra y Paz son novelas que utilizan la dimensión histórica para dar una impresión de veracidad y autenticidad, así que es un intercambio, a mi me gustaría decir la historia y las historias, un intercambio de estilo, de inspiración, yo creo que no puede haber buena novela si no hay una base histórica” dijo Jean-Marie Gustave Le Clézio.

“La historia está presente en la obra de Jean Marie” dijo Jean Marie.