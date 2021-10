Muere Eduardo Rangel Cerrillo el "Guayo"

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex). - Eduardo Rangel Cerrillo mejor conocido como "Guayo", hoy tuvo que despedirse de manera terrenal, para captar desde lo más alto los inmortales momentos de la fiesta del espíritu; con su partida cientos de anécdotas y aprendizaje dejó entre quienes hoy con sentimiento deben despedirlo.

Reconocido fotógrafo de la ciudad capital “Guayo” lo caracterizó su peculiar estilo de contar historias a través de sus gráficas, esas imágenes que perdurarán y sin duda alguna serán base de estudio para todo aquel amante de la fotografía.

El Festival Internacional Cervantino fue por muchos años su centro de trabajo, ya que, en cada edición, formó parte del equipo grafico que se destinaba para las actividades culturales y artísticas en las más de tres semanas que se desarrolla el FIC.

La calle El Truco, ubicada a unos metros de la presidencia municipal, también fue el pasaje obligado para que “Guayo” al exterior de su estudio fotográfico y en su caminata diaria lo pudieras encontrar, y para quien tenía la oportunidad de cruzar palabra con él, podría darse cuenta de su pasión por la fotografía análoga.

Con voz fuerte que resonaba entre las casonas de la ciudad, a quien a lo lejos veía lanzaba su frase que lo distinguió ¿Adónde?, esa que ahora lo despide.

Este sábado los capitalinos despertaron con la noticia del fallecimiento de “Guayo”, a través de las redes sociales ya circulan los sinfines de anécdotas, y las muestras de solidaridad para la esposa y su hija e hijo.

“La fotografía análoga su mejor muestra de que va a perdurar por siempre, es las primeras fotográficas, las primeras fotografías que se hicieron, existen, pero no tenemos certeza del soporte digital, no podemos hablar de hasta cuánto va a soportar, su calidad, su permanencia, entonces contra eso, yo considero que cuando queremos documentar, hacer algo bien hecho, tenemos que volver a retomar la fotografía análoga. La fotografía digital trajo una gran agilización de aspectos técnicos, pero no se puede comparar el soporte de la técnica que realmente se aprendió con la fotografía análoga. La electrónica resolvió todo eso que antes teníamos que resolver manualmente los que empezamos con la fotografía”, expresó en una de las entrevistas.

Entre los comentarios se pueden leer el del usuario Bernando Hernandez Flores “Una triste y lamentable noticia guanajuatense, y para el arte en la fotografía Vaya bien "Guayo", (sic).

José Luis Jiménez “Extrañaré mucho tu saludo cuando nos encontrábamos (casi siempre en el centro de la ciudad de Guanajuato) "¿Y ahora qué andas haciendo? ¿En qué nuevo rollo andas?" Siempre amable conmigo, echándome porras, contando anécdotas. Te vi hace unos días y nos saludamos como siempre, con gusto y cariño. De haber sabido que era la última vez que te iba a ver, hubiera roto todo protocolo sanitario y te hubiera dado un fuerte abrazo. Se te extrañará mucho mi buen "Guayo" Eduardo Rangel Cerrillo, descansa en paz”, (sic).

Roberto Loya “Ser fotógrafo no significa solo tener una cámara y disparar, sino contar una historia, captar un instante irrepetible y trasladarlo al espectador de una forma muy personal.

Es el arte de intentar, en cualquier motivo, transmitir algo y que sea, en muchos casos, un vehículo para la reflexión.

En paz descanse el maestro Eduardo Rangel Cerrillo, mejor conocido como "GUAYO”, padre de nuestra querida amiga Edda RC.

Dios ilumine su camino y dé fortaleza y sabiduría a su apreciada familia para afrontar este doloroso momento”, (sic).

Será el domingo a las 3:30 de la tarde cuando se lleve a cabo la Misa en la Basílica Colegiata Nuestra Señora de Guanajuato.