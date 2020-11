Martha Figueroa y René Solorio relatan intimidades y locuras de los famosos

“Las historias que nunca contamos” es un libro que cuenta verdades incómodas de algunos famosos, como José José, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, y hasta la de un premio Nobel Gabriel García Márquez, pero no precisamente es un libro de chismes o escándalos, sino una obra de anécdotas, de experiencias, de locuras y revelaciones, de dos periodistas de espectáculos de hueso colorado, Martha Figueroa y René Solorio.

En entrevista con El Sol de León la también autora del libro “Calladita me veo más bonita”, Martha Figueroa, nos platicó que es un libro pertinente para disfrutar en este tiempo pandémico “este libro quedó muy divertido, muy ligero, y que puede ser un buen libro para ahorita que tenemos que relajarnos y olvidar un poco que lo que está pasando”.

Lo que se cuenta dentro del libro es una charla con el lector en la que los autores relatan que pasa detrás de bambalinas de las grandes estrellas que se ven por televisión, René Solorio nos compartió que “no es un libro de chismes, no es un libro de escándalos, no es un libro que pretenda ahondar en rumores porque los que lo que escribimos son cosas verídicas que nos sucedieron Martha y a mi, y es volver a revivir estos momentos, los que cada uno de los medios en los cuales nos sucedió”.

Es lo que nunca contamos

“Las historias que nunca contamos” describe algunos momentos en los que René vivió con Thalía en Nueva York. “Les va a gustar mucho conocer a una Thalía con una faceta distinta, y esta es una historia que particularmente que yo nunca en su momento, no podía hablar y ahí viene lo valioso de este libro, que es lo que nunca contamos, porque esta historia yo nunca pude hablar y tenía prohibido hablar en su momento de esto, la única que podía hablar de esto era Thalía, porque yo hablo y cuento cuando yo fui editor de una revista que llevaba su nombre, que se hizo en Nueva York, y yo relato en ese libro esos momentos cómo fue ese encuentro con Thalía, cómo conocí a Thalía y bajo qué circunstancias” contó el productor de CNN para El Sol de León.

“Lo valioso es cómo cuentas la historia y Martha lo hace de una manera en su estilo que cuando tu lees parece que la estás escuchando y la estás oyendo y valdría la pena que narraras todas sus historias en un audio libro porque en verdad es como estar viendo en la televisión en la pantalla, escucharla en la radio” contó para la OEM en Guanajuato el periodista René Solorio.

Algunas anécdotas de Martha

Martha Figueroa relata en el libro algunos pasajes de la vida de los famosos, que ni ellos mismos se atreven a contar al aire, al micrófono “historias que tienen muchos tonos, aunque todos tienen el común denominador, que las escribí muy ligeras, en el caso de Julio Iglesias por ejemplo una frase que yo digo y que es tremenda, es que si el éxito apoteósico de Julio Iglesias hubiera coincidido con el movimiento del Me Too en el mundo, Julio ya estaría en el bote, hace varios años, lo cual es tremendo, ahí les cuento por qué y qué hacía Julio”.

“Lo que solía hacer Luis Miguel a la tres de la mañana cuando vivía en su casa en Acapulco, es una casa que le gante iba a visitar antes como era la tumba de Elvis, la gente iba a la casa de Luis Miguel y se tomaba fotos cuando vivía Luis Miguel ahí, era un lugar como de peregrinaje y hacia ciertas cosas a las tres de la mañana que supongo la gente no las conoce y les va a gustar” contó en entrevista vía Zoom Figueroa.

“Las Historias que nunca contamos” es un libro que ya se puede encontrar en librerías comentó Martha “también habló de algunas confesiones íntimas que me hizo José José antes de irse a Miami en ese viaje del que nunca volvió.Te cuenta cómo era y cómo sigue siendo el mundo del espectáculo.Es un libro que aunque es pequeño reune todo y yo creo que para estas fechas está padrisimo”.

En “Las Historias que nunca contamos” también se pueden contar otras historias que, aunque parecieran ficción por la forma en las que están contadas, son verdaderas como la fan de Kate del Castillo que burló la seguridad privada de la actriz o como cuando el autor de “Cien años de soledad” propició un golpe a Martha.

“Yo por ejemplo toda la vida admiré muchísimo a Gabriel García Márquez desde que me acuerdo, desde que entré a la escuela desde que me pusieron a leer todos sus libros, bueno era una admiración de loca y la única vez que me lo encontré casi me deja chimuela de un golpe entonces es la historia que cuento en el libro, como el único encuentro con mi ídolo literario casi termina en tragedia y está muy divertido, como yo le digo la otra cara del bondadoso premio nobel” contó Martha para la OEM.