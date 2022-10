Los Planetas: Como nunca los has visto

En algún momento a inicios del siglo 21, alguien en algún lugar de un gran país tuvo la ocurrencia de mencionar que Los Planetas eran, en ese momento, la mejor banda de rock en español sobre la faz de la Tierra… Más allá de lo debatible que puede ser la afirmación, lo cierto es que cuando menos han sido unos buenos candidatos a ocupar ese lugar.

Tan amados como odiados, esto último especialmente por aquellos que no toleran la idea de que la voz del cantante no siempre sea tan clara y por lo tanto digerible, los granadinos han visto y hecho casi de todo en estas casi tres décadas de trayectoria.

Ejemplo inequívoco de cómo se puede mantener un espíritu verdaderamente alternativo desde dentro del mainstream -y en los últimos 12 años también desde la propia independencia-, la banda ya tiene un nombre ganado a pulso en los libros de historia del rock en nuestro idioma.

Este año regresan a México, pero en un formato distinto, como nunca los hemos visto tocar. Un formato más desnudo o íntimo, como dice en entrevista el propio líder y vocalista de la banda, Juan Ramón Rodríguez Cervilla, mejor conocido como “J”:

“Este formato distinto es el que veníamos haciendo desde que comenzó el tiempo de la pandemia, por los encierros y todo eso, ya que no se permitían conciertos más de rock and roll, donde el público saltara y cosas así… Y bueno, quedamos tan contentos con él o con la forma en que se desarrollaba, que lo hemos ido compaginando con los conciertos con la banda entera, pero este concierto es sólo de piano y dos guitarras”.





¿Qué tanto cambiará la estética de las canciones en este concierto?

Bueno, por supuesto que cambia de forma radical, porque no es un concierto de rock, es más bien un cierto desnudo de los instrumentos y las canciones toman un aire más íntimo y más cercano, eso es algo que tenemos que resaltar, también porque tenemos un repertorio suficientemente amplio como para poder hacer distintas formas del repertorio, aunque bueno, si escuchas el disco último disco, Las canciones del agua, ese es el formato en el que está grabada la primera canción, que es “El manantial”, es algo a lo que llamamos el “formato esencial”.





En algún momento leí que tenían ciertos problemas con el baterista, Eric. ¿No tuvo que ver con eso esta decisión de hacer estos conciertos sólo con dos miembros de la banda?

No, de hecho seguimos con el otro formato. Después de este concierto en México continuamos la gira por otros países de Sudamérica como Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Lo que pasa con Eric es que de pronto tiene ciertos problemas de agenda y a estos conciertos de México no podía venir porque además tiene un tratamiento médico, pero después sí que sigue con nosotros en el resto del resto de sitios, pero no tenemos problemas con él.





Qué bueno, porque cuando vi la foto de promoción donde sólo aparecían Florent y tú, inmediatamente pensé que la banda se empezaba a fragmentar.

No, seguimos tocando con la banda y este formato lo estamos haciendo Florent y yo, que somos los dos componentes originales de Los Planetas, pero aparte sí seguimos jugando con Eric, que es un material excepcional y que si lo has visto en vivo pues sabes que es fantástico verlo, para nosotros es un lujo contar con él.

En 2023 ya se cumplen tres décadas de que lanzaron sus primeras canciones. ¿Cómo te sientes al respecto?

Sí, ya prácticamente llevamos 30 años de carrera continua, sin pausa. Y bueno, pues era algo difícil de imaginar cuando empezamos; simplemente la idea de poder dedicarse a este trabajo de hacer música y luego de haber estado haciéndolo durante tanto tiempo, pues claro que es algo difícil, algo que pocas bandas consiguen. En nuestro caso pues desde entonces hemos ido aumentando nuestro público poco a poco, desde el principio, cuando éramos una banda independiente o alternativa.





¿Han cambiado mucho tus intereses e inquietudes artísticas desde entonces?

Bueno pues supongo que con el tiempo y con los años vas aprendiendo y sumando experiencia de vida, y todo eso se va reflejando en la música y en las cosas que quieres contar, aunque creo que nosotros tenemos una ideología bastante similar a la que teníamos cuando empezábamos, así que creo que no ha cambiado lo esencial, seguimos siendo artistas críticos con el modelo económico, social y político que nos tocó vivir y con las contradicciones que tiene ese modelo, así que procuramos ofrecer ideas nuevas y distintas que permitan otro tipo de modelo de convivencias, porque el modelo que tenemos ahora es como un callejón sin salida y está haciendo sufrir a mucha gente, así que bueno, creo que lo único que ha cambiado es que ahora tenemos la experiencia y que la hemos incorporado a nuestra música.





Hablando de ello, las sociedades de autores y compositores de Europa se acaban de quejar nuevamente con las plataformas de streaming, a las que les exigen un pago más justo para los autores. ¿Qué opinas de eso?

Bueno, sí, parece bastante dramático, y no sólo por la música sino por muchos sectores, supongo que los periodistas están igual y todos los que tienen trabajos creativos, ante un modelo en el que el beneficio que produce todo el conocimiento humano pues va a parar a las manos de unas cuantas empresas que no reparten el dinero entre los que crean ese contenido artístico o cultural, así que es un problema serio, porque los beneficios del conocimiento humano no están siendo repartidos entre todas las personas, sino sólo entre esas empresas que lo utilizan de forma arbitraria y sin un control por parte de los verdaderos dueños de esa información.





Hace poco leí una entrevista que dieron a un diario español, en la que se aseguraba que el final de Los Planetas estaba cerca, ¿es así?

Bueno, era una broma, porque lo que queríamos decir es que el final de Los Planetas está cada vez más cerca, como lo está el final de todas las cosas, como el tuyo, como el mío, pero era solamente eso, porque en realidad espero seguir trabajando en ese proyecto, que es el proyecto de mi vida… No tengo intención de dejarlo, aunque hagamos muchos proyectos paralelos.





¿Qué te llama la atención del panorama actual de la música de España? ¿Hay algo que te guste en particular?

Sí, siempre hay un movimiento muy interesante, sobre todo en el underground… Han estado surgiendo muchos artistas con ideas muy potentes e interesantes en el último año todo, muchos que salen de Granada, que es nuestra ciudad, y también hay un movimiento muy interesante de rock and roll, como Sonido Muchacho o Carolina Durante… Hay un montón de bandas en España y creo que en general también hay un auge enorme de la lengua española, no solo en España sino en toda América Latina, parece que incluso ahora la música más vendida es la que se hace en español, ¿no? Y eso es algo completamente inédito, y creo que es un avance.

