Los Museos de la Ciudad de León y los retos ante la pandemia del Covid-19

Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, y se festeja en un día excepcional, pues grandes salas públicas y privadas en todo el mundo han cerrado por el brote que provocó la pandemia del coronavirus, SARS-CoV-2, situación que ha llevado a repensar el cómo se perciben los grandes depositarios de la memoria, el arte y el patrimonio de la ciudad de León.

Mi Museo Universitario Mim

Mi Museo Universitario de La Universidad de la Salle Bajío se inauguró el 29 de agosto del 2012, y desde entonces, se ha apuntalado con importantes exposiciones, entre las que se destacan la obra de Hermenegildo Bustos, Juan Nepomuceno Herrera, José Chávez Morado, y Jesús Gallardo y cuenta con un acervo alrededor 5 mil piezas.

Mary Carmen Aranda Coordinadora de Mi Museo Universitario resaltó que el MiM se inauguró con apoyo del Museo Franz Mayer, desde entonces ha colaborado en vinculación con otras instituciones como el Instituto Estatal de la Cultura, la revista Artes de México con los que editó “Juan Nepomuceno Herrera Los Lindes del Retrato” y “José Chávez Morado en Blanco y Negro”además en trabajo conjunto con Bellas Artes y el MUNAL.

“Si vemos que aunque es un museo chiquito, lo ideal es que tengamos las obras muy bien cuidadas, que tengan todo este asunto de conservación a punto, porque las obras que se tienen son muy seleccionadas y que estén dispuestas para que se vayan a estos espacios” dijo para la OEM Mary Carmen Aranda.

Mi Museo Universitario De La Salle en tiempos de pandemia por el Covid-19 se adaptó a la situación por lo que en sus redes sociales divulga actividades educativas, además de talleres y charlas “nos hemos tenido que ir reinventando, como muchos espacios, en el ámbito de educación, muchas plataformas digitales no estaban dispuestas a ello y nosotros como museo hicimos un plan festejando el Día Internacional de los Museos donde ya llevamos talleres realizados, charlas virtuales y abriendo otros espacios de cultura que nos lleven a la reflexión entre nosotros” dijo Aranda vía telefónica para El Sol de León.

“Lo importante es que estamos abiertos a diferentes creencias y diferentes pensamientos y ver, hoy por hoy, ser un museo más humano” reflexionó sobre el MiM Mary Carmen Aranda Coordinadora de Mi Museo Universitario.

Museo de las Identidades Leonesas

El Museo de las Identidades Leonesas es un museo reciente que nació en Marzo del año 2015 desde ese año su labor se ha dedicado a la divulgación y difusión del arte local y nacional, sobre todo de la historia leonesa con exposiciones “la finalidad contar historias que no se han contado, y aspectos desde otra mirada” señaló Hermosillo para la OEM.

El Museo de las Identidades Leonesas con sede en la antigua ex cárcel de León, divulga y promueve la historia de la ciudad, sus procesos históricos, los personajes que dejaron huella y sus costumbres y la vida cotidiana.

Ha tenido exposiciones cómo los Cuchilleros del Barrio del Coecillo, Francisco Javier Mina y Pedro Moreno, y otras artísticas como

Los bocetos dibujados de la mano del pinto decimos o Juan Nepomuceno Herrera, todo ello puntualizó el Coordinador del MIL, con un intenso trabajo de catalogación e investigación.

“La ciudad necesita más museos, lo que hay es importante pero se pude todavía más” dijo el investigador de historia Victor Hermosillo.

Respecto de la situación que se vive con la pandemia del coronavirus que provocó el cierre de importantes sales en todo el mundo, Hermosillo comentó que “esto le pega prácticamente al mundo entero en el panorama museístico internacional, están haciendo ajustes y no seremos la excepción, y estamos ajustándonos a la nueva normalidad que se avecina”.

El especialista e investigador de procesos históricos, compartió su reflexión sobre el papel de los museos en tiempos en los que las salas de exposición se cerraron sus puertas para evitar contagios por Covid-19, dijo Hermosillo “es un momento crítico, no podemos pretender que no pasa nada, sin duda esto caló hondo en el panorama cultural y en la sociedad, ya había una serie de prácticas que orientaban sus esfuerzos hacia la virtualidad, si bien la virtualidad no suple del todo la experiencia, la vemos multisensorial o tridimensional, de alguna manera funge como un sustituto o un remedio temporal o posiblemente un medio que se afiance, tal vez porque no superar la cuestión presencial”.

“El mundo cambió y tenemos que entender con la cabeza bien fría la situación” dijo Víctor Hermosillo, Coordinador del Museo De Las Identidades Leonesas.

Museo de la Ciudad de León

El Museo de la Ciudad de León se crea en 1998 cuenta con un fondo importante del siglo XVIII, todo el siglo XIX, el XX y el XXI, con más de 400 obras, y ejemplos de la época colonial en México.

El Museo de la Ciudad de León resguarda patrimonio pictórico como lo es la obra de exponentes como Juan Nepomuceno Herrera, Lázaro Zambrano, Jesús Gallardo, Chávez Morado, Eloísa Jiménez y Antonio Segoviano, por mencionar algunos, además cuenta con acervo fotográfico y es un lugar abierto a exponentes y creadores artísticos locales.

Gerardo Enrique Partido Vite, Director del Museo de la Ciudad de León compartió su reflexión para El Sol de León “esta situación de la pandemia invita a reflexionar y replantear, la promoción de los museos, pero ahora hay la promoción a través del ciberespacio, las redes sociales y el internet, esto permite que la gente no se desplace y conozca particularmente el fondo iconográfico que tiene el museo, es un fondo muy rico, para hacer un recorrido virtual”.

Partido Vite comentó que ahora el Museo de la Ciudad de León tendrá Incidencia en el sector escolar, en la Educación Municipal con el fin de que los estudiantes conozcan la historia de la ciudad y sus artistas a través de su acervo.

Es así que los Museo de la ciudad en estos tiempos se transforman y ahora buscan nuevas maneras de llegar a sus públicos y continuar con su labor de divulgación y promoción del acervo cultural y patrimonial de León.