Toda mi obra es feminista: Rosa Nissán

La escritora Rosa Nissán confiesa que todos sus libros son feministas, porque rechaza absolutamente la sumisión de la mujer y para ella, la narrativa, ha sido un arma poderosa para expresarse, por lo que aplaude las reivindicaciones femeninas en nuestro país.

"No escribo nada que no sea feminista. Tendríamos que ser más, atrevernos, lo que pasa, es que muchas se callan. Desde niña aprendí más a escribir que a hablar, siempre estuve miedosa de que los hombres de mi familia se enojaran", expresa en entrevista para El Sol de México.

La autora, de origen sefardí, quien el próximo 15 de junio cumple 81 años, ha publicado cuento, ensayos y novela. La reciente, Cuántas rosas hay en un rosal, es gráfica y autobiográfica, como mucha de su obra. Su primer libro Novia que te vea, fue llevado al cine, además, tiene un taller consolidado de escritura biográfica; con todo esto, dice que no necesita tributos, pues el más grande "es publicar".

En Cuántas rosas hay en un rosal, la escritora da cuenta de cómo se refleja en su literatura, e incluye imágenes de sus distintas facetas, inspirada en la poesía de Fernando Pessoa, "que tiene muchas personalidades, como yo, como todos".

Su nuevo libro Me viene un poco de tristeza, su autobiografía novelada "es un canto a la libertad. Mis novelas son feministas, porque a mí me tocó vivir como hija de migrantes europeos, mi mamá judía y mi papá persa, la educación que le dieron a sus hijas, no me encantó por los privilegios para los hombre", comparte.

Finalmente, la autora expresó que tiene dos libros inéditos, uno de cuentos y otro de ensayos titulado Me chocan las feministas, una frase que escuchó cuando fue a votar por primera vez y también para ella es una defensa de emancipación de las mujeres.