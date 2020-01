Rosana Curiel Defossé: La compañía de un libro resulta única

Para Rosana Curiel de Defossé la tecnología no es impedimento para que las nuevas generaciones se acerquen a los libros y en su caso, ha logrado atrapar a un buen número de lectores infantiles mediante sus historias ya sea publicadas o llevadas a la pantalla.

"La compañía que se hace un libro es única, entonces si bien existe una competencia con otras herramientas digitales, los niños si leen, porque es algo que no se ha dejado de promover, aunque si es complicado captar su atención, por su velocidad brutal a nivel pensamiento, una historia que antes contabas a un ritmo determinado ahora la tienes que narrar con todos los recursos que tu imaginación lo permita, pero de que existen lectores de edad temprana no hay duda".

De la poeta, narradora y guionista, su libro Santiago y el talismán de la luz, fue seleccionado en el periodo 2012-2013 para el Programa Nacional de Lectura de la SEP (Bibliotecas de Aula) con un tiraje de casi 300 mil ejemplares y aclara en entrevista que no se trata de una saga "son cuentos independientes, ahora me gustaría hacer historias del personaje adolescente, pero es algo que me hace pensar, porque es muy delicada esa etapa de la vida, no es lo mismo juvenil, que entre los once y quince años".

Respecto a la experiencia que le ha dado realizar dicha serie de cuentos. Curiel Defossé explica: "Ningún autor sabe que va a pasar cuando empieza a desarrollar un proyecto, en este caso la respuesta ha sido abrumadora y estos ejemplares se han reimpreso en los últimos 15 años, los hemos llevado al interior de la república con vivencias muy bonitas, por ejemplo ver que un papa deje de comprar una cerveza para adquirir un libro es muy conmovedor".

La escritora que desde 1989 realiza asesorías, consultorías y escritura de guiones para diversos medios, no descarta llevar a Santiago a las salas de cine y mencionó que ya hizo el guion de un largometraje para este personaje que es "muy entrañable" y que ya tiene un número de seguidores que seguramente verían una película de sus aventuras.

Una de las historias de Rosana Curiel Defossé, El Ángel en el reloj que dirigió Mike Uriegas, que trata el tema del cáncer infantil, se llevó a la pantalla grande en el género de animación donde ganó un premio Ariel y la autora tiene una trayectoria importante en la escritura para niños.

Trabajó en Canal Once donde desarrolló 135 guiones como Mi gran amigo azul y sobre cómo puede llegar a un público como el de los niños, la entrevistada responde que además de haber estudiado sociología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo un diplomado en cultura infantil y de esa forma "medio conoces la sicología de los pequeños y me meto en los personajes y cuando hay un punto de coincidencia con la realidad, entonces conectas con la audiencia".

Agrega: "Te tienes que actualizar en cuanto cuáles son los intereses que están moviendo a los chavitos, porque como decía, si tu tocas historias que le pasan a los personajes lo mismo que a cualquier ser humano, se van a identificar con ella, la aderezas y eso ya es parte de la estrategia humana, tal vez puedes repetir fórmulas pero las metes en un universo que puede ser atractivo y llamar la atención del público".

En esas historias hay mensajes, reconoce Rosana. "En el caso de Santiago me sirvió para meter valores. La idea era partir de un personaje humano que se identificara con los niños, no un súper héroe que son muy interesantes, pero yo quería que el niño se viera a la par del personaje, que éste le dijera, yo se hacer esto y lo otro. Resolví el problema de esta manera, descubriendo que puedo ser leal y así les dices a tus lectores porque es buena la honestidad".

Finalmente, Curiel Defossé, quien como poeta ha hecho libros como En concreto y Las divinas mutantes, por mencionar algunos, dio a conocer que entre sus próximos planes literarios se encuentra escribir una novela juvenil.