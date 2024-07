Luis García Jambrina vuelve detective a Miguel de Unamuno en su última novela

GIJÓN. Tras presentar en la 37ª edición de la Semana Negra de Gijón “El primer caso de Unamuno”, un thriller histórico cuyo protagonista es uno de los grandes escritores de la generación del 98, Miguel de Unamuno, el escritor y profesor universitario Luis García Jambrina adelantó que es la primera de una saga por lo menos cinco novelas y la tercera acerca al protagonista a un crimen real que se dio en la Ciudad de México.

“El primer caso de Unamuno”, vio la luz en enero pasado. “Apenas empieza su recorrido, aún la estoy presentando pero ha tenido muy buena aceptación y estoy seguro de que gustará mucho sobre todo en México y Argentina”, señaló el escritor quien explica que en esta primera novela de la saga, Unamuno investiga un extraño crimen que ocurre en la zona rural de la provincia de Salamanca, donde su población quiere emigrar a Argentina.

Explicó que queda claro en el título, “El primer caso de Unamuno”, no se va a quedar ahí, “esto nace ya con voluntad de ser una serie, una serie larga, pero les aseguro que el personaje da mucho de sí, todo mundo sabe quién es, es un personaje muy controvertido”, pero más allá de eso “a mí me parecía que Unamuno tenía posibilidades como detective porque él se pasó la vida buscando la verdad, buscando lo que estaba escondido, lo que se ocultaba, incluso se interesó por muchos casos criminales sobre los que él llegó a escribir, les pedían informes, le pedían que ayudara a algunas causas que tenían que ver con crímenes”.

Todos los casos de la saga parten de un hecho real, aunque luego se teja la invención novelística y es así que en el tercer libro, que seguramente estará listo en 2027, tiene que ver con México. “Hay una noticia de un asesinato que se produjo en la Ciudad de México de una mujer de alta alcurnia, que muere asesinada en su villa, se tardó un mes en descubrir el cadáver y el primer sospechoso de ese crimen fue nada menos que Miguel de Unamuno”, explicó.

Gossip Guillermo del Toro solicita salvar Revue, histórica sala de cine de Toronto

Apuntó que la policía encontró unas cartas que se habían cruzado esta mujer y el filósofo español en las que se lanzaban muchos reproches, porque la mujer, aunque le admiraba mucho, tenía mayor admiración por el rey Alfonso XIII y no le gustaba que el primero criticara al monarca. “Cuando la policía vio esas cartas lo culparon, hasta saber que se trataba de un intelectual conocido y respetable que vivía a miles de kilómetros de México”, indicó.

Aunque sólo ha terminado el primer libro de la saga, García Jambrina aseguró que “es fantástico lo de México, porque esto surgió hablando con una profesora que hizo la tesis sobre Unamuno en ese país a quien le dije que estaba escribiendo ‘El primer caso de Unamuno’ y le comenté que estaba buscando casos; ella me habló de su tesis y de la mujer asesinada, me mandó la información y me pareció un caso alucinante”.

Añadió que hizo más investigaciones y sí fue un hecho muy mediático, no se llegó a comprobar bien a bien quien fue el asesino, pero se sospechó que era un fotógrafo de la jet set mexicana que podría haberla chantajeado por algo, ella se resistió, seguramente y él la mato; fue un caso que reflejaron diversos reportajes en páginas de prensa y en revistas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El escritor español, que tiene otra saga; "Los manuscritos del pesquisidor Fernando de Rojas", teniendo como protagonista al autor de “La Celestina”, con seis novelas ya, anunció que está a punto de salir la séptima y a pregunta expresa de si hay alguna propuesta de llevar sus novelas al cine o a series de televisión, afirmó que sí, pero no se ha concretado nada.

“Hay interés sobre la serie de Fernando de Rojas pero también sobre Unamuno, lo cual me sorprende mucho porque apenas salió esta novela en enero, es un tema que llama mucho la atención”, dijo.