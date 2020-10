La felicidad se encuentra, la alegría se busca: Ángeles Mastretta comparte su obra

Ángeles Mastretta, escritora mexicana, tuvo una conversación en vivo con Laura García Arroyo, a través de las redes sociales de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2020, en la que habló de su trabajo literario, sus obras y sus más grandes inspiraciones.

A través de la charla, es escritora de grandes obras como Mujeres de Ojos Grandes, Arráncame la vida, Mal de amores, Ninguna eternidad como la mía, Maridos y La emoción de las cosas, indicó que hoy en día es necesario abordar temas tan importantes como el feminismo desde la escritura y precisó que aunque continua en el activismo político agradece que mujeres jóvenes continuen con las exigencias actuales. “Esa batalla yo ya la di, qué bueno que estén estas chavas”, mencionó.

Además, de eso, Mastretta contó que dentro de su formación han existido grandes mujeres escritoras que definitivamente han marcado e rumbo de su carrera, como lo hizo Sor Juana, por quien siente una gran admiración.

“Sor Juana, tengo admiración por ella, por cómo encontraba las palabras y por el sinnúmero de palabras que ya no usamos, pero que ella las usaba y las dejó como herencia”, aseguró.

Asimismo, dijo que el leer a mujeres escritoras es oírlas.

Durante la videollamada hablaron un poco sobre Yo misma, una antología de pensamientos y reflexiones de la escritora mexicana que está a la venta, al igual que muchas de sus obras, durante la celebración de la Feria a través de la tienda en línea.

Ángeles compartió para el público que durante mucho tiempo, aproximadamente a sus 26 años, ejercía el periodismo, pero gracias a otros de sus trabajos pudo encontrar su verdadera vocación.

“Hubo un tiempo en que era una mujer muy disciplinada y no me di cuenta ni como, yo creo que los hijos te disciplinan. Tenía un horario, escribir de 9:30 am a 3:00 pm y en la tarde o en la noche corregía”, explicó.

“Viví de escribir desde los 26, hacía periodismo diez años. Nunca pude hacer reportajes, porque soy muy mentirosa y me gusta dar mi punto de vista. Desde el principio me enfoqué para hacer editoriales y artículos de opinión. Trabajé en Excelsior y en Difusión Cultural en la ENEP Acatlán, UNAM, así que conjugaba el periodismo y la escritura”, contó.

Durante estos tiempos de Pandemia, Mastretta ha releído los clásicos Cien años de Soledad, El Amor en los Tiempos de Cólera y Rayula, aunque confesó que “cuando te haces cargo de la casa en la noche solo te dan ganas de ver la tele”.

Finalmente, recordó a los jóvenes la felicidad se da en destello, pero que la alegría es una actitud. “Cuando murió mi madre dije ‘esto es un abismo, ¿cómo se sale?’. La felicidad no se busca, sino se encuentra. La alegría sí se busca”, concluyó la escritora.