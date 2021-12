"El hijo del Capitán Trueno": Miguel Bosé comparte en la FIL cómo fue volver a su juventud

Bajo el entendido de que en sus líneas el lector encontrará unas bellas memorias sin rencor o revanchismo, pero sí de forma serena y conciliada, el músico Miguel Bosé presentó este sábado "El hijo del Capitán Trueno", en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

En el Foro FIL, con docenas de fans que lo esperaban ansiosos, el cantante recordó un poco lo que fue adentrarse al mundo de las letras con estas memorias que no son más que vivencias ilustradas que, pese a la dureza de algunos relatos, dan otro bosquejo de lo que fue en sus inicios antes de convertirse en el Miguel Bosé que hoy todos conocen.

Acompañado de la conductora Gloria Calzada el cantante español Miguel Bosé presentó su libro "El hijo del capitán trueno". Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

"Cuando empezó a fluir (el libro) me di cuenta de dos cosas: una era la capacidad de memoria sensorial que tengo, brutal, de detalle, sentir las cosas, no son solo vivencias, son vivencias que están ilustradas, son muy ricas en cuanto a las texturas y los olores; y la otra cosa es que sentía que todo lo que estaba recordando quedaba sin rencor, sin revanchismo, de forma serena, conciliada y resuelta. A pesar de las cosas desagradables, creo que al final te queda esta sensación de haber leído memorias bellas".

Como el libro narra prácticamente su infancia, adolescencia y primeros años de juventud, antes de sumergirse en el mundo de la fama, el cantautor español menciona que en sus páginas verán no solo sus memorias sino bosquejos de su imaginación en una realidad en la que creció con un padre imponente, una madre hermosa y una tata que le inculcó valores. Con momentos muy felices que también se podrán apreciar, no dejó de expresar cómo la lectura y los libros fueron parte fundamental de su vida, porque le sirvió de evasión al momento en que no quería afrontar alguna situación difícil o desagradable.

"Las palabras para mí fueron guías poderosas a lo largo de mi vida, y luego entré a los Atlas, en los cuales viajaba con el dedo, imaginaba que me encontraba con mercaderes, armaba batallas, me lanzaba a los mares, en fin, era una época también en la cual no había televisión, y a cambio aprendimos a leer, aprendimos a valorar los libros y los relatos, la relación con las personas y mi relación con la naturaleza".

Al finalizar la presentación mencionó que en enero próximo arranca la grabación de la bioserie de su vida, la cual comenzará justo después de donde terminan las memorias de su libro. También, agradeció a su público pues sin el mismo él no sería quien ahora es.

El libro está publicado bajo Grupo Planeta que, asegura por su parte, no es más que una autobiografía extraordinaria que transcurre en el país del pasado y el cual bebe en los recuerdos de la infancia y juventud.