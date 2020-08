Hallazgos que sorprenden y que solo tienen las librerías de viejo

Escucha el el podcast ⬇️

Los libros tienen implícitos estímulos que van más allá del imaginario o las historias que hay en sus páginas, las emociones comienzan desde que decides comprar y/o seleccionar lo que leerás; desde que entras a una librería de nuevo, pero en especial de viejo porque: “el librero de viejo es un dique contra la obsolescencia”, dicen en la librería Los Argonautas.



Para conocer y reconocer más de estos recintos, La Señorita Etcétera en el podcast La Guía del Fin de Semana, orquestó un episodio especial dedicado a las librerías de viejo en distintos puntos del país; además, tiene dos invitados, el librero y bibliófilo (entre otras cosas) Mercurio López Casillas, administrador de varios espacios letrados desde hace más de 29 años; y la editora Vanessa López, exploradora y hacedora de nuevas interpretaciones a partir de estas publicaciones.

En el capítulo también escucharás de tres maneras de acercarse a las librerías de viejo, pero de manera virtual y etcétera y etcétera.

“Podemos encontrar una cantidad de títulos, 10 o 20 veces más variadas, un ejemplar de cada título y eso hace una variedad increíble; incluso ejemplares desde que se creó la imprenta (hace más de 500 años)”, menciona sobre estos lugares, Mercurio López.

Además, enfatiza que son un museo dónde se permite tocar, leer, ir revisando libros, diseños, portadas, una experiencia excepcional, “cada libro es parte de nuestra historia cultural incomparable”.



Respecto a cómo hace la selección para adquirir libros, Mercurio menciona que “lo más agradable de comprar una biblioteca, es conocer a la persona a través de sus sus libros, es como conocerla a ella: sus gustos ,pasiones y locuras..”

NO TE PIERDAS EL EPISODIO. AQUÍ LO PUEDES ESCUCHAR

BREVE ACERCAMIENTO A LAS LIBRERÍAS DE VIEJO

Los Argonautas

LOS ARGONAUTAS



Desde hace casi 10 años, la librería Los Argonautas en Xalapa, Veracruz incentiva la exploración de historias “siempre pensamos en una librería de viejo por la emoción de lo que sucede en estos espacios: ¡los hallazgos que se tienen al adentrarse entre sus estanterías!”, cuentan.

Aquí podrás rodearte “entre bellísimas encuadernaciones, autores de culto y ocultos, el ecosistema de una librería de viejo se expande y ofrece una vasta oferta de posibilidades y lecturas, todo siempre en torno al libro como protagonista absoluto”.

Por el momento mantienen horarios de 10:00 a 16:00 horas, pero puedes visitarlos en sus redes sociales, se mantienen muy activos.

Para saber

De los ejemplares más bellos, extraños y antiguos que han tenido en Los Argonautas, destaca El Varon de Desseos de Juan de Palafox y Mendoza impreso en México en 1642. Lo encontraron en impecables condiciones; otra de sus joyas fue una publicación con bellísimas litografías, llamado libro Los niños pintados por sí mismos, impreso por don Vicente García Torres de 1843.



Dónde

Rojano 20, colonia Centro en Xalapa, Veracruz

Sigue la conversación en redes: Instagram @libreria_los_argonautas

LIBRERÍA NOVO

Con paredes de libros apilados al sur de la Ciudad de México pueden encontrar un espacio latente, bajo la curaduría de expertos en la compra-venta de libros antiguos, primeras ediciones, escasos o raros y difíciles de conseguir. Si eres de gustos diversos y apasionado de la aventura por encontrar historias únicas, este es tu lugar. Además, tienen un área de niños con títulos que incentivarán el hábito de la lectura.

Ojo, en este lugar promueven activamente descuentos, ya sea porque hagas compras con efectivo, tarjeta, sea el Día del Padre o el fin de semana. La mejor forma de saberlo es seguir su perfil de Facebook.



Para saber

Ya están abiertos con medidas de higiene y distancia oportunas para cuidar a sus clientes

Dónde

Avenida Universidad 1854, Coyoacán, Ciudad de México.

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/librerianovo

Por cierto, aprovecho esta sugerencia chilanga para recordarles que aunque en la calle Donceles del Centro Histórico hay muchas opciones, también hay varias famosas en distintas colonias; por ejemplo, en la colonia Roma, la Anticuaria A través del Espejo; El tomo suelto, en Miguel Ángel de Quevedo o La torre de Lulio, en la Condesa.





Mario Cruz López

DE LIBRERO A LIBRERO



Durante la contingencia sanitaria por Covid-19, surgieron distintas iniciativas para apoyar a la industria editorial, no solo a los hacedores de historias, también a sus guardianes y casas, las librerías.



Un ejemplo reciente y que está en curso es el de la editorial Máquina de Aplausos, que lanzó un segundo título, llamado ¡Que vivan las librerías!, dedicado a ellas, a sus libreros, a sus historias, a los pensamientos que suscitan y al inmenso entramado que esconden.

¿En qué consiste? Invitaron a escritores, investigadores, libreros, ilustradores y fotógrafos para que colaboraran en un libro, un tiraje de 600 ejemplares numerados e impresos en risografía.

Máquina de Aplausos regalará varios ejemplares de la publicación a distintas librerías de nuevo y de viejo en el país para que ellas lo vendan y se queden con el 100% de las ganancias. Algunas ellas son Cafeleería, Librería Madero, Librería Bonilla, La torre de Lulio, La Murciélaga, Librería Novo, Jorge Cuesta, Impronta, Los argonautas y Elegante Vaganci, entre otros.

Dónde

Para más detalles, escribe a maquinadeaplausos@gmail.com

Sigue la conversación en redes: Instagram @maquinadeaplausos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Encontrado en un libro (@encontradoenunlibro) el 12 Feb, 2020 a las 6:27 PST

LIBRERÍAS A UN CLIC

El amor por los libros viejos es inmenso y este se ha decantado de distintas maneras, con propuestas que puedes ver en distintos perfiles de redes sociales. Estos son tres ejemplos:



Encontrado en un libro: Una cuenta de Instagram en la que verás fotos de cosas que se encontraron en los libros usados; va desde autógrafos, timbres postales, fotografías o flores, hasta invitaciones a fiestas, bueno hasta tarjetas de pollos rostizados.

La Duplicadora: Editorial única por varias razones; una porque se enfocan en la risografía, técnica de impresión que une la producción en masa de la fotocopiadora y un acabado casi de serigrafía que nos hacen pensar que están hechas a mano; y dos, porque si bien tienen obra inédita, muchas de sus propuestas surgieron de libros viejos que retoman para darle una mejor versión.

Libreros mexicanos de viejo. Existe una página en blogspot que es un tesoro para este tipo de espacios literarios, pues aquí se pueden leer anécdotas de distintos bibliófilos en el país, y de paso, un directorio nacional (aunque seguramente hay muchos más) que sirve como referencia trascendental.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Duplicadora (@laduplicadora) el 20 Jun, 2020 a las 8:01 PDT

CONSEJOS PARA HALLAR TESOROS

La especialista en letras, editora y book hunter, Vanessa López nos platica de las publicaciones significativas que se ha encontrado y de tips de compra.

“Uno de los hallazgos más significativos para mí, fue Cartas Amorosas, un libro muy económico publicado a finales de los años 60 que contenía una serie de cartas que podías copiar y dedicarle a tu enamorado o tu enamorada”, menciona Vanessa.

Dice que a partir de este ejemplar propuso una nueva edición que se acompañó con fotos de la época que también encontró entre libros viejos que he ido coleccionando con los años.

“Me gustaba pensar esta nueva edición como un registro de una época que ya no existe más, esta nueva propuesta fue parte de mi proyecto para jóvenes creadores el año pasado (2019)”, cuenta la experta.

Para hacer buenas compras, Vanessa dice que “Lo más importante para encontrar libros sorprendentes es ir con la mente abierta y no quedarte solo con la idea de buscar un título específico; cada uno tiene sus intereses particulares y puede buscar temas en general en las secciones; a mí, por ejemplo, me gustan los libros ilustrados, entonces a veces encuentro grandes publicaciones en el apartado de Biología o Geografía, aunque no me dedique a estudiar esas áreas”

Otro consejo que nos da, es que compres el ejemplar que te gustó porque no sabes si o vas a volver a encontrar y que estés al pendiente de las publicaciones que hacen las librerías en redes sociales.

Creative Commons

PARA SABER

El aroma de los libros viejos, un perfume que va de la madera, a lo ahumado, lo terroso y la vainilla, se debe a la lignina, un polímero orgánico que se forma a partir de la degradación de la celulosa que hay en los libros y que desprende un olor a vainilla.

Esta sustancia química otorga la consistencia de las hojas de un libro y proporciona la fortaleza del tronco de un árbol. Además, es la responsable de que los libros se pongan amarillos con el paso del tiempo. ¿Qué tal?