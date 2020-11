La Música como lenguaje y comunicación

Fue a través de la página de Facebook de la Escuela de Música de León que el músico y maestro Paulo Tovar ofreció la charla Música y Comunicación, esto para celebrar el 36 Aniversario de la Escuela de Música de León, Paulo destacó que ambas vertientes tiene cosas en común, y que ambos son un lenguaje en los que se emite un mensaje.

Fue a través de la página de Facebook de la Escuela de Música de León que el músico y maestro Paulo Tovar ofreció la charla Música y Comunicación, esto para celebrar el 36 Aniversario de la Escuela de Música de León, Paulo destacó que ambas vertientes tiene cosas en común, y que ambos son un lenguaje en los que se emite un mensaje.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Se contagian otros 142 leoneses; en investigación 262 más que el lunes

Paulo Tovar, es egresado de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación por la Universidad De La Salle Bajío y Música por la Universidad de Guanajuato (UG),en su conservación destacó que “estoy en búsqueda de conciliar las dos materias que estudié, me he dado cuenta de que hay puntos de convergencia, que me parecen muy importantes y que no están explorados, la música está muy ensimismada en su proceso de entenderse y la comunicación está como en su parte de investigación social y es un poco más abierta al estudio de disciplinas artísticas pero no hay un acercamiento”.

Música y Comunicación de Paulo Tovar se enfocó en modelos de comunicación utilizados en durante el siglo XX y se teorizaron con el afán de estudiar a las audiencias y su recepción y mensajes.

“La comunicación se encuentra de muchísimas formas, muchísimos lenguajes, la música, desde nuestros primeros años, hemos aprendido que es un lenguaje también que está compuesto de códigos y signos es algo que caracteriza principalmente a un lenguaje se manejan códigos y signos que se manejan en una comunidad” comentó el músico y comunicólogo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Bajan del camión a 160 personas

Paulo relató que como en los principios básicos de la comunicación “Nosotros como músicos estamos mandando un mensaje interpretativo, un intérprete tiene conocimiento de cómo está formulando ese lenguaje musical” a lo que añadió que los conceptos como “emisor, mensaje y un receptor, esto puede ser aplicable al proceso creativo del músico, al proceso compositivo y al proceso de difusión musical”.

El músico por la Universidad de Guanajuato comentó que “la música se desarrolla dentro de un contexto sociocultural entonces es una manera de expresión dentro de un contexto sociocultural que obedece a todas estas influencias y forma de vivir dentro de una sociedad, se aprende como mismo lenguaje e imitación”.

La música, destacó Tovar, es una herramienta de construcción de identidades en la que influyen elementos como tradición de Ideología, academia y aspiraciones individuales. Un modelo de comunicación que resaltó el docente fue el de Lasswell “la comunicación se logra a través de quién dice que, por qué canal, a quién y con qué efectos” resaltó.

“Lo que a mí me parece interesante que puede ser aplicable tanto en un estudio de audiencia, como también en una manera de pensar y concebir uno mismo como intérprete, qué quiere componer” detalló Paulo.