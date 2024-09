La música clásica debe arropar cada momento de la vida humana: Lázaro Azar

Guanajuato, Gto. La Universidad de Guanajuato (UG) tuvo el honor de recibir al prestigioso pianista, productor, investigador y crítico musical Lázaro Azar Boldo, quien ofreció la charla “La Crítica Musical en el México Actual”, gestionada por la Cátedra Cervantina, en el Claustro Académico “Maestros Enrique Cardona Arizmendi y Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez”.

El pianista y productor, con tres décadas de experiencia versátil y apasionada, se ha convertido en un referente periodístico y cultural. Compartió sus reflexiones sobre estrategias para documentar la música, particularmente la “música culta” (óperas, conciertos y recitales), y cómo desarrollar la crítica musical en un contexto de reducción de espacios educativos debido a intereses comerciales y nuevas modalidades comunicativas.

La premisa principal de la charla fue la responsabilidad del crítico musical para entusiasmar al público y brindarle herramientas de apreciación.

“Cuando tienes la responsabilidad de hablar de ello, hay que saber, además del artista y la técnica, sobre la mayor cantidad de los elementos implicados”, comentó Azar Boldo.

Sobre la formación de nuevos públicos, compartió anécdotas con alegría y cariño y resaltó que la música clásica no es para una élite.

“Todas las manifestaciones artísticas deben apreciarse a la par, tanto las tradiciones populares como el arte académico. Un concierto de música clásica suele ser caro porque recrearla no es barato, pero eso no la limita a un sector. Todos tenemos el derecho de disfrutarla porque nos hace mejores”, señaló.

La pluma de Lázaro Azar ha sido parte de numerosas revistas y medios especializados. Sus crónicas y artículos están en antologías dedicadas a la Música y la Ópera. Actualmente, preside la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música y recibió la Presea Moncayo por su trabajo con la obra de José Pablo Moncayo.

“La vida me llevó a dedicarme a escribir sobre la Música. No hay mayor bendición que dedicarse a lo que a uno le gusta. No puedo más que estar agradecido por cómo se me ha dado”.

Su pasión musical creció desde pequeño al estar en contacto con discos de importación que vendía su familia en una tienda en Campeche. Comenzó a estudiar piano y tuvo la suerte de contar con maestros destacados como Nadia Stankovitch y Paul Badura-Skoda.

Sugirió idear estrategias de difusión y charlas introductorias que eviten el lenguaje técnico y resalten las experiencias biográficas de los artistas para conectar con la vida cotidiana de los asistentes.

Sobre el futuro de la crítica musical, observó la importancia de crear medios propios y aprovechar las plataformas actuales. “Sí hay jóvenes desarrollando la crítica musical con pasión y lenguaje propio”, apuntó.

Al finalizar, sobre la razón para escuchar música clásica, Azar Boldo respondió: “por su riqueza, porque nos ofrece opciones para arropar nuestras emociones en cada momento de la vida”.