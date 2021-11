La ética y profesión de embellecer la muerte

León, Gto.- Edgar es uno de los pocos hombres en la ciudad de León, que trabajan con la muerte, de oficio embalsamador, es el encargado de mostrar la belleza y elegancia de la muerte en sus clientes.

Vestido con una sudadera gris, unos lentes Lacoste y una gorra como las que usan los artistas del género urbano, bermuda y tenis, de carácter gentil Edgar de buen sentido del humor, narró haber sido zapatero como toda su familia, y cursar la preparatoria cuando llegó a trabajar a la funeraria en la que ha cumplido ya 8 años.

En este oficio comentó “uno se enseña solo, las personas son muy envidiosas y tú tienes que buscar la forma de convencimiento para agarrar un servicio".

“El proceso de embalsamado, inicia al liberar libera la arteria, (drenar la sangre) para evitar que se descomponga el cuerpo, se asea el cuerpo, se viste y es colocado en el ataúd, mi primer embalsamado fue a un cuerpo descuartizado, mi impresión fue de miedo, pues aquì se tiene que ser muy frío, nunca he vomitado, sólo he tenido ascos, ya luego te acostumbras”.

El empleado narró que entre sus peores experiencias es desde el ser maltratado e incluso ser golpeado, pero son más las buenas experiencias al tener la satisfacción de ayudar a la gente, me han dicho que soy un “ángel”, porque en realidad llegas en el momento menos indicado, para ayudar a aquella persona, y te deja un buen sabor de boca.

En lo personal nunca me han gustado los servicios de bebés, es una experiencia que dices ¡pfff, de la fregada!, un bebé, pues va naciendo y más cuando es un descuido de los papás, no manches, es la peor experiencia que puedes experimentar en el ramo funerario.

“Este ramo nunca te va a dejar de impresionar o de asustar, porque cada día ves una cosa diferente; una muerte diferente, un accidente diferente, que dices no manches, lo podía haber evitado”.

Me ha tocado, dijo, recoger cuerpos de hasta 5 días de haber fallecido dentro de un domicilio, esto se debe a personas que viven solas o tienen conflictos con la familia y en SEMEFO, recuperas cuerpos en descomposición de hasta un año y el cuerpo se reconoce ya en esas circunstancias, por medio de un tatuaje o ADN.

¿Temor a la muerte?

“Cómo no, muchas veces también me he puesto a pensar, qué es lo que sigue de aquí y… en realidad, sí me da miedo, pero pues digo, bueno, en algo he de revivir jajaja, esa es mi filosofía, en algo he de volver a nacer”. Alude a una película en la que un hombre muere y reencarna en un perro, es con Morgan Freeman, buena película.

La pasión con su trabajo llegó a afectar la relación con su mujer comentó Edgar, tengo cuatro años separado. “A mí me apasiona ayudar a la gente, desde morrillo, quieras o no, sí afectó, pero no es que no amara a mi esposa, porque también le daba su lugar”.

Este trabajo quita muchísimo tiempo, te puedes llevar un día completo para un sólo servicio, actualmente trabajo en horario de 24 horas, pero si hay trabajo, como te digo, le sigo, agregó hay navidades que incluso tienes que laborar.

“Hay veces que mientras estás embalsamando al cadáver, también estás comiendo los sagrados alimentos”, dijo sonriendo.





Se movió el cuerpo

“No es que se mueva, sino que el cuerpo tiene reacciones explicó, porque los músculos se tensan, tienen reacciones y hacen que se muevan o a veces incluso eructan, pero es por los gases, nosotros ya vamos a la segura de que la persona ya falleció, porque ya va certificada por un doctor o alguien ya apto para certificar la defunción”.





Las y los ponemos guapos

Al maquillar o al vestir el cuerpo, no es que sienta, sino que tratas de esmerarte para que quede bien,la satisfacción de uno, es que le den las gracias, no tanto el dinero o la propina que te den, sino que te digan “quedó bien chin…..ón y esos mismos clientes te vuelven a marcar para más trabajo”.

Siempre regreso a mi trabajo porque en realidad es lo que me gusta, esto es lo que mejor sé hacer, pa´que mejor me entiendas, esto me apasiona y aparte te deja muy buenos ingresos, dijo el buen Edgar frete a sus compañeros de trabajo Cirilo Cortez, Cesar Rodríguez, Tomás y Felipe Soria. Para concluir dijo al reportero “cuando quieras vivir la experiencia web, me avisas y paso por ti, y te aviso jajaja, “simón, tú me dices, chance y hasta te haces funerario jajaja”.